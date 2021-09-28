شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإمساك دليلاً على إصابتك بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الكثيرون بالقلق من ظهور أعراض مثل: الإمساك بشكل مفاجئ لديهم، ويتساءلون هل هذه الأعراض من أعراض فيروس كورونا، وبحسب الأطباء فإن الامساك وحده ليس علامة شائعة على فيروس كورونا، بل لا بد أن يرتبط بأعراض كورونا الكلاسيكية ليكون أحد أعراض الفيروس التاجى، في هذا التقرير نتعرف على العلاقة بين الإمساك وفيروس كورونا، بحسب موقع "health".

أسباب الإمساك الشائعة

الإمساك هو حالة تجعلك تواجه صعوبة في التبرز، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK).

وهناك مجموعة كبيرة من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الإمساك، بما في ذلك:

بطء حركة القولون.صعوبة إفراغ القولون بسبب اضطراب قاع الحوضاضطراب معدي معوي وظيفي مثل متلازمة القولون العصبيبعض الأدوية والمكملات، بما في ذلك مضادات الحموضة ومدرات البول ومكملات الحديد والمخدرات وبعض مضادات الاكتئابالحملالتقدم في السنتجاهل الرغبة في الذهاب للحمامتغيير مقدار ما تأكله وماذا تأكلعدم تناول ما يكفي من الأليافالجفافعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍاضطرابات الدماغ والعمود الفقري ، مثل مرض باركنسونالحالات التي تؤثر على التمثيل الغذائي لديك ، مثل مرض السكري

الحالات التي تؤثر على هرموناتك، مثل قصور الغدة الدرقية

انسداد معوي

مشاكل تشريحية في الجهاز الهضمي

أعراض الإمساك

يمكنك اعتبار نفسك مصابًا بالإمساك إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:

-أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع

-براز صلب أو جاف أو متكتل

-براز يصعب تمريره أو مؤلمًا

أعراض فيروس كورونا

هذه هي القائمة الرسمية لأعراض فيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC):

حمى أو قشعريرة

سعال

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

تعب

آلام في العضلات أو الجسم

صداع الرأس

فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم

إلتهاب الحلق

احتقان أو سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

إسهال

هل يمكن أن يسبب فيروس كورونا الإمساك؟

هناك بعض البيانات التي تربط فيروس كورونا والإصابة بالإمساك، لكنها قليلة، وقال جون سيليك، طبيب الأمراض المعدية وأستاذ الطب في جامعة بوفالو بنيويورك، "لم يكن الإمساك هو العرض الوحيد الذي يعاني منه الأشخاص المصابون بفيروس كورونا، وبالنظر إلى مدى انتشار الإمساك ، من الصعب تحديد ما إذا كان فيروس كورونا يسبب بالفعل الإمساك أو إذا كانت مصادفة عندما يحدث لمرضى كورونا."

كشفت دراسة حالة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي قصة رجل مصاب بكورونا ذهب إلى المستشفى مصابًا بالحمى والسعال والغثيان وآلام المعدة والإمساك، وأجرى له فحصًا بالأشعة المقطعية، ووجد أنه يعاني من مرض فى القولون، وهي عندما تتوقف عضلات الأمعاء عن الانقباض، في حين كان مريض آخر ظهر في تقرير الحالة كان مصابًا أيضًا بأعراض كورونا والجهاز الهضمي ، لكن كان يعاني من الإسهال - وليس الإمساك.

ونشرت دراسة في مجلة علم الأحياء الدقيقة والمناعة والعدوى بالتفصيل أعراض الأشخاص المصابين بكورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفى، حيث تضمنت أعراض الجهاز الهضمي الإمساك وآلام المعدة والإسهال والغثيان والقيء والبراز الداكن اللزج الذي يشير عادة إلى نزيف داخلي كان الإسهال أكثر أعراض الجهاز الهضمي شيوعًا، حيث أثر على 6.1٪ من المرضى.