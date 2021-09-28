شكرا لقرائتكم خبر عن دواء للنقرس يخفف الأعراض إذا كنت مصابا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا هو أحد الفيروسات التي تمكنت من إرباك العلماء، فمنذ بداية ظهور هذا العامل الممرض القاتل، اجتمع العلماء معًا للتوصل إلى علاج لهذه العدوى.

حتى الآن، لا يوجد دواء فعال بنسبة 100% يمكنه الوقاية من هذا المرض وعلاجه، على الرغم من تطوير اللقاحات، إلا أنها توفر حماية جزئية فقط، إلى جانب اللقاحات تم إعادة توجيه العديد من الأدوية الحالية لهذه العدوى.

أحدث دواء ينضم إلى هذه القائمة هو دواء النقرس، الذى يعالج نوع من التهاب المفاصل الذى يسبب ألمًا شديدًا واحمرارًا وتورمًا وألمًا في المفاصل، معتمدًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على الرغم من أن هذا الدواء يستخدم بشكل أساسي لعلاج النقرس، إلا أنه يتمتع أيضًا بخصائص قوية مضادة للفيروسات ويمكن استخدامه بفعالية ضد فيروس كورونا، وفقًا لدراسة جديدة من كلية الطب البيطري بجامعة جورجيا، الدراسة منشورة في مجلة Scientific Reports



دواء النقرس

الدواء الذي يمكن أن يقلل من العدوى والمرض

ووفقًا للباحثين في هذه الدراسة المنشورة على موقع " thehealthsite "، فإن العقار الذى يسمى Probenecid، له خصائص واسعة مضادة للفيروسات، وهذا يجعله مرشحًا رئيسيًا لمحاربة فيروس كورونا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى الشائعة، يستخدم هذا الدواء منذ أكثر من 40 عامًا ولا يوجد له أي آثار جانبية، كما يمكن استخدامه لتقليل شدة العدوى والمرض.

يمنع الفيروس من التكاثر

عندما تهاجم الفيروسات مضيفًا بشريًا، فإنها تجعل الخلايا تتكاثر، ووفقا للدراسة يمنع دواء البروبينسيد هذه العملية وبالتالي يمنع الفيروس من إصابة خلايا الشخص، ويعمل هذا الدواء كعلاج وقائي قبل التعرض للفيروس وأيضًا كعلاج بعد التعرض.

توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء تجارب على نماذج حيوانية ضد فيروس كورونا وفيروسات الإنفلونزا، وقالوا إن الدراسات في الجسم البشرى لا تزال مستمرة، على الرغم من أن الخبراء يوصون باستخدامه بشكل أساسي بعد أن تكون نتيجة اختبار الشخص إيجابية لفيروس كورونا، فإن الطبيعة الوقائية للدواء تشير إلى أنه يمكن أيضًا إعطاؤه للأشخاص الذين يتعرضون للفيروس لتقليل خطر العدوى والمرض.

أمن وسهل الاستخدام

في الوقت الحالي، يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية بشكل أساسي الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وريمديسفير لعلاج مرضى كورونا المصابين بأمراض خطيرة، ولكن هذه الأدوية باهظة الثمن، ويصعب تناولها لأنها تُعطى من خلال الوريد، على عكس ذلك يوفر عقار بروبنيسيد الخاص بالتهاب المفاصل بسهولة ويمكن تناوله عن طريق الفم، لكن الباحثين لم يقرروا بعد الجرعة الصحيحة للمرضى لمحاربة الفيروس بشكل فعال.