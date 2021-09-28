شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر متلازمة تكيس المبايض على خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، حيث تتسبب في وفاة 18.6 شخص سنويًا، وللتوعية بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي للقلب والوقاية والعلاج ، ارتبط النظام الغذائي غير الصحي مع تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسمنة واتباع نمط حياة خامل ومرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والتدخين بخطر الإصابة بأمراض القلب ومع ذلك ، وفقًا لمجموعة جديدة من النتائج المنشورة في مجلة علم الغدد الصماء السريرية ، يمكن أيضًا إلقاء اللوم على متلازمة تكيس المبايض PCOSبسبب النوبات القلبية ومخاطر السكتة الدماغية، وفقا لتقرير لموقع time now news.

متلازمة تكيس المبايض والنوبات القلبية هل هناك ارتباط؟

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني ينتج فيه المبيضان كمية غير طبيعية من هرمونات الذكورة أو الأندروجين في الجسم كما أنه ينطوي على تطوير العديد من الخراجات الصغيرة على المبيضين مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية ، والعقم ، وتساقط الشعر ، وتفشي حب الشباب ، وشعر الوجه ، ودورات الحيض المؤلمة.

واكتشفت الدراسات أيضًا أن 40٪ من النساء المصابات بهذه الحالة يعانين أيضًا من ضعف تحمل الجلوكوز أو خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني هذه المجموعة من النساء أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ماذا يقول الخبراء؟

لمعرفة المزيد حول هذا الاتصال الغريب قال الدكتور راجبال سينج ، مدير وطبيب القلب التداخلي ، مستشفيات فورتيس و هو معهد البحوث والتحقيق في مجال الطبية والعلاجية أثناء مناقشة كيفية تأثير متلازمة تكيس المبايض على الخصوبة ، حدد كيف تؤثر التشوهات الأيضية المرتبطة بهذه الحالة على خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأوضح أن وجود التشوهات الأيضية التي تسببها متلازمة تكيس المبايض يضاعف تقريبًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية لذلك ، من المهم معالجة الآثار السريرية لهذا المرض الشائع لدى النساء في سن الحيض مبكرًا وبقوة ، من فقدان الوزن ، وتقدير النظام الغذائي ، وممارسة الرياضة البدنية المنتظمة ، والإقلاع عن التدخين ، ومراجعة طبيب نسائي مع اهتمام خاص بمتلازمة تكيس المبايض أمر إلزامي.

وأكد على انه يجب تشخيص متلازمة تكيس المبايض في وقت مبكر لتقليل المضاعفات التي تنشأ عن المتلازمة إن خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب ، وإعادة تكوين الأوعية الدموية ، والذبحة الصدرية يكون أعلى لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ، وقد تم إثبات ذلك في دراسة أجرتها جامعة كارديف بالمملكة المتحدة.

تساهم العديد من الحالات في الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين كما يمكن أن يساهم ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين في متلازمة تكيس المبايض في الحالة الحالية بالفعل لأمراض القلب التاجية.