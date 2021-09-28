شكرا لقرائتكم خبر عن يجب تجنبها.. 3 أشياء تدمر صحة شعر رأسك وتجعله في أضعف حالاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. ظافر آل حافظ، استشاري طب وجراحة الجلد والمعالجة بالليزر، من بعض الممارسات الخاطئة والتي تتسبب في تلف شعر الرأس وجعله في أضعف حالته.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه الممارسات الخاطئة تشمل:

١- الاستحمام بماء ساخن.

٢- تجفيف الشعر بفركه بالمنشفة و هو لا يزال مبلول.

٣- تمشيط الشعر و هو لا يزال مبلول.

وتابع د. ظافر آل حافظ أن الشعر يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبللاً بالماء.