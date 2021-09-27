شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. علامات تظهر على جلدك تدل على وجود نقص فيتامين " د " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص فيتامين "د" تحدث دائما بدون أعراض حتى يصل إلى مرحلة حرجة ومع ذلك قد تكون هناك بعض الأعراض غير العادية على جلدك والتي قد تفقدها، عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، يمتص الأشعة فوق البنفسجية ثم يحولها إلى فيتامين د، الذي يحافظ على عظامك وأسنانك وبشرتك قوية وصحية من الطعام ، بل ويتولدها جسمك أيضًا بطريقة فريدة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

نقص فيتامين د: الأعراض التي يجب أن تعرفها

قد يؤدي نقص فيتامين د إلى حدوث أمراض جلدية مثل الأكزيما والصدفية عندما يصبح شديدًا في المراحل الأولية، يمكن توقع نفس الشيء للبشرة الجافة، إذا لاحظت الجفاف غالبًا خلال فصل الشتاء فقد يكون ذلك بسبب نقص المغذيات من أجل تعويض ذلك ، يوصي الخبراء بالحصول على بعض أشعة الشمس للسماح لجسمك بإنتاج حصته الخاصة من فيتامين د وعلى جبهة النظام الغذائي ، قم بتضمين الأطعمة التالية في نظامك لزيادة تناول فيتامين د.

الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار والدهون القابلة للدهن

الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسردين والسلمون

صفار البيض

كبد

لحم أحمر

كيف يفيد فيتامين د جسمك؟

للحصول على بشرة وعضلات أكثر صحة وعظام وأسنان أقوى ، يحتاج جسمنا إلى الكثير من فيتامين (د) الذي ليس من السهل الحصول عليه من خلال النظام الغذائي وحده. لذلك ، يُنصح بالحصول على بعض أشعة الشمس والسماح لجسمك بصنع فيتامين د أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم في الجسم مما يحسن صحة الجلد والعظام والأسنان. لذلك، إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالكالسيوم ولكنك تعاني من نقص فيتامين د ، فقد لا تتمكن من الحصول على أقصى قدر من الفوائد منه، عند كبار السن ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د أيضًا إلى لين العظام - وهي حالة تؤدي إلى تليين العظام.