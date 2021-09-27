شكرا لقرائتكم خبر عن من الطبيعة.. ازاي تعالج الدمامل؟ زيت الشاي والخروع الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدمامل عبارة عن ظهور نتوءات حمراء مليئة بالصديد تحت الجلد، تتسبب في الشعور بألم وعدم القدرة علي لمس المنطقة المصابة به، لأن المنطقة المحيطة بالجلد تكون ملتهبة نتيجة التورم.

ولذا يقدم الخليج 365 بعض النصائح الطبيعية التي يمكنك من خلالها علاج الدمامل في المنزل، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE"، ومنها:

-زيت الشاي:

يحتوى زيت الشاي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومطهرة للجسم، تساعد هذه الخصائص في علاج العدوى البكتيرية، ولذا يمكنك استخدامه عن طريق مزج خمس قطرات من زيت الشاي مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ، وضع هذه الخلطة على قطعة قطن ثم قم بوضعها علي الدمل من مرتين أو ثلاث مرات يوميًا حتى يختفي الدمل تمامًا.



زيت الشاي

-الكركم:

له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وتساعد خصائصه في التئام الدمل والتخلص منه بشكل سريع، يمكنك استخدامه موضعيًا عن طريق خلط الكركم بالماء أو الزنجبيل أو كليهما لعمل عجينة، و ضع المعجون على الدمل ر مرتين على الأقل يوميًا.

-زيت الخروع:

يحتوي زيت الخروع على مركب يسمى حمض الريسينوليك ، وهو مضاد طبيعي للالتهابات، إلى جانب خصائصه القوية المضادة للبكتيريا ، ولذا يمكنك وضع كمية صغيرة من زيت الخروع مباشرة على الدمل ثلاث مرات على الأقل يوميًا حتى يختفي.

وأكد التقرير أنه في حالة انتشار الدمامل في الجسم في كذا مكان، يجب عليك الذهاب للطبيب، وخاصة إذا كنت مريض سكر، وأيضا في حالة عدم الاستجابة للعلاج الطبيعي للدمامل في غضون أسبوع علي الأكثر، فالطبيب سيرشح لك العلاج بالمضادات الحيوية للتخلص من الدمل.