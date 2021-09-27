ما هي الأسباب غير الواضحة لالتهاب البنكرياس؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إنه غالبًا ما يؤدي تعاطي الكحول إلى التهاب البنكرياس، وأن شرب كوب من الكحول القوي خمس مرات في الأسبوع يطور التهاب البنكرياس المزمن.

وهناك أيضًا أسباب أقل شهرة لظهور التهاب البنكرياس، وقد عددها الطبيب الروسي على قناة “روسيا 1”.

حصى في المرارة

قال ألكسندر ليونيدوفيتش: “حصوات المرارة هي سبب التهاب البنكرياس الحاد في 60% من الحالات. ولكن في نفس الوقت، الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة والذين يصابون بالتهاب البنكرياس هم فقط 3-5%”. هذه سبب لإزالة الحصى التي لا يشعر الشخص بوجودها – تلك التي لا تظهر أعراض.

تصوير الأقنية الصفراوية بالتنظير العكسي

قال مياسنيكوف: “نحن جميعًا نقوم بتصوير القنوات الصفراوية بالتنظير العكسي. نحاول العثور على قناة المرارة أثناء تنظير المعدة”. وفقًا للطبيب، بسبب هذا الإجراء، قد يصاب 5 % من المرضى بالتهاب البنكرياس الحاد. وأكد أن الأطباء يدركون جيدًا هذه الإحصائيات ومستعدون لمثل هذا التطور في الأحداث.

التدخين

يعد التدخين أحد أسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن. يقول مياسنيكوف: “أولئك الذين يشربون الكحول بانتظام ويدخنون أيضا يعانون من التهاب البنكرياس أكثر”.

الاستعداد الوراثي

كما يمكن أن يكون التهاب البنكرياس في بعض الحالات “وراثيًا”. وفقًا له، من المعروف أن مجموعة الجينات تسبب استعدادًا وراثيًا لالتهاب البنكرياس الحاد والمزمن.

زيادة الدهون الثلاثية

يقول الدكتور مياسنيكوف: “في 15% من حالات التهاب البنكرياس، يقع اللوم على الدهون الثلاثية”. الدهون الثلاثية هي الدهون التي تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة للخلايا. يمكن أن ترتفع نسبة الدهون الثلاثية إذا تناول الشخص الكثير من الحلويات وكان يعاني من زيادة الوزن.

الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضًا التهاب البنكرياس. على سبيل المثال، مضاد للفيروسات. وفقًا للطبيب، فإن بعض الأدوية المستخدمة في علاج فيروس نقص المناعة “تسبب التهاب البنكرياس الحاد في نسبة عالية من الحالات”.