شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسورة بجامعة أمريكية تحدد بعض العوامل التي تقود مريض كورونا للوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البروفيسورة آنتشا بارانوفا بمدرسة البيولوجيا النظامية بجامعة "جورج ماسون" الأمريكية، عن عوامل قد تسبب وفاة المريض أو إصابته بأشكال خطيرة من فيروس كورونا، وذلك في حديث أدلت به لإذاعة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت إن العوامل الوراثية يمكن أن تؤثر بالدرجة الأولى على التطور الخطير للمرض، موضحة إن العلماء أوضحوا مؤخرا أن الإنسان قد يصاب بأشكال خطيرة من كورونا نتيجة تأثير 3 جينات عليه، فقد لا تسبب هذه الجينات مضاعفات خطيرة فحسب بل وتزيد من احتمال ظهور مضاعفات متعلقة بالأعصاب.

وقالت البروفيسورة آنتشا بارانوفا، إن خطر الوفاة يزداد عند مَن يعانون من أمراض خطيرة أخرى، مضيفة، " كلما ازدادت عدد تلك الأمراض قلّ احتمال ان يكون مضاعفات الفيروس خفيفة".

وأوضحت، إن التدخين يزيد كذلك من خطر الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهناك عوامل أخرى وبينها أخطار الإصابة بأمراض معدية تنتشر داخل المستشفى، ومن شأنها أن تؤدي إلى تدهور صحة المريض المصاب بفيروس كورونا، ويمكن أن تسبب وفاته.

وأشارت إلى أن الأطباء يمكن أن يتوقعوا أي خطورة بعد دراسة نتائج فحص دم المريض، موضحة،" إنه على سبيل المثال فإن نسبة بروتين C لدى المصاب بفيروس كورونا التاجي قد تشير إلى احتمال تعرض المريض لخطر الموت"، كما يمكن تقييم خطورة مسار المرض كذلك عن طريق قياس مستوى الأجسام المضادة للإنترفيرون، وقد يقاس المستوى المذكور قبل الإصابة بفيروس كورونا.