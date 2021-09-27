شكرا لقرائتكم خبر عن مزج لقاح استرازينيكا وسبوتنيك لايت يحمى من كورونا ويزيد الأجسام المضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن مزيجا من لقاحي "استرازينيكا" و"سبوتنيك لايت" ضد كورونا يظهر تزايدا مرتفعا للأجسام المضادة ضد الفيروس.

ووفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti فإنه تم نشر أول تقرير عن اختبار المزيج لـ"سبوتنيك" و" استرازينيكا".

وجاء في بيان صدر عن الصندوق: "يعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسى بأن مزيجا من لقاحى استرازينيكا وسبوتنيك لايت ومن خلال التجارب التي أجريت في جمهورية أذربيجان، ووفقا لنتائج التحليل المؤقت سجل لدى 85% من المتطوعين تزايدا بنسبة 4 أضعاف وأكثر من ذلك للأجسام المضادة المعادلة للبروتين الشوكي بروتين S لفيروس كورونا في اليوم الـ57 من المراقبة".

وتعتمد هذه المعلومات على نتائج المراقبة على أول 20 مشاركا في البحث تلقى كلا المكونين من المزيج، واستخدم لقاح "استرازينيكا" كأول مكون للمزيج فيما استخدم لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي كمكون ثان، وكانت الفترة الفاصلة بين الجرعتين تصل 29 يوما.

وأجريت هذه التجربة في أذربيجان في فبراير عام 2021، ويشارك في البحث حتى اليوم 100 متطوع.

وأشارت الوكالة إلى إنه اضافة إلى أذربيجان تتم التجارب السريرية لمزيج لقاحات كورونا في إطار البرنامج العالمي في الإمارات وروسيا، ومن المتوقع أن تبدأ تجارب سريرية مماثلة في المستقبل القريب في أماكن أخرى.

وقع صندوق المباشر الروسي ومركز "Gamalya" في روسيا، وشركة "أسترازينيكا" في ديسمبر عام 2020 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مذكرة حول التعاون من أجل إجراء التجارب السريرية المشتركة لسلامة مزيج لقاح "استرازينيكا" والمكون الأول للقاح "سبوتنيك V" وقدرة هذا المزيج على رفع مناعة الإنسان.