شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة للحصول على بطن مسطحة.. حافظ على رطوبتك ومارس تمارين البيلاتيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون للحصول على جسم صحى متناغم وبطن مسطحة، ويلجأ الكثيرون إلى اتباع الأنظمة الغذائية التقييدية وإجراءات التمارين المكثفة لإنقاص الوزن، ولكن يبقى الحصول على معدة مسطحة أو عضلات بطن أمر صعب ويستغرق وقتًا طويلًا لتحقيقه، ومع ذلك، فإن التصميم هو ما يحافظ على استمرارك، وهناك نصائح وحيل فعالة للحصول على عضلات بطن قوية ومسطحة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

كن منطقيًا فى تحديد أهدافك

نسعى فى رحة إنقاص الوزن لرؤية نتائج سريعة، ولكن يجب أن نكون أيضًا محددين فى أهدافنا وأن تكون معقولة وواقعية، حيث يستغرق فقدان الوزن والحصول على بطن مسطحة عدة شهور وأحيانًا سنوات، لذلك من المهم أن تتخذ قفزات صغيرة بدلاً من تحديد أهداف غير قابلة للتحقيق، وهذا يساعدك في الحصول على النتائج المرجوة.



بطن مسطحة

تمارين البيلاتس طريقة جيدة

تمارين البيلاتيس رائعة لبدء رحلة إنقاص الوزن، فهناك العديد من تلك التمارين لتقوية عضلات القلب والتي يمكنك اللجوء إليها للحصول على القوام الذى تريده، فلا تساعد هذه التمارين في تقوية عضلاتك فحسب، بل تساعد أيضًا على زيادة المرونة.



تمارين البيلايتس

تستهدف تمارين البيلاتيس القلب بشكل أساسي، ولكنها تعمل أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن القيام بها مع أو بدون معدات، لكن التركيز ينصب على التنفس ويتضمن حركات بطيئة ولطيفة.

تمارين الجسم بالكامل أكثر تأثيرًا

أثناء استهداف الحصول على بطن مسطحة، قم أيضًا بموازنة روتين التمرين الخاص بك وانغمس في تمارين الجسم بالكامل، بصرف النظر عن عضلات البطن، يجب أيضًا العمل على عضلات أوتار الركبة والظهر والساقين، عندها فقط ستصبح ثابتًا ونحيفًا بما يكفي.



نظام غذائى صحى

النظام الغذائي مهم للغاية

بصرف النظر عن التمارين، تحتاج إلى التركيز على نظامك الغذائي أيضًا، لذلك تأكد من تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية، حيث أن السعرات العالية تتسبب فى تكوين دهون البطن وهى أصعب الدهون في الجسم وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

قللّ من الأطعمة المصنعة غير الصحية والمشروبات السكرية، وتناول أطعمة وفواكه غنية بالألياف وصحية تمنحك تغذية متوازنة وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.



فوائد شرب الكثير من الماء

حافظ على رطوبتك

اشرب الكثير من الماء، الماء هو أفضل مشروب لفقدان الوزن، على عكس أي أطعمة أو مشروبات أخرى، فهو يحافظ على رطوبة الجسم، وشرب الماء قبل كل وجبة يساعدك فى تناول القليل من الطعام خاصة عالى السعرات الحرارية، كما يمنحك شعورًا بالشبع لفترات أطول.