شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: اللقاحات أهم خطوة لمنع ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إن معدلات التطعيم المناسبة بلقاح فيروس كورونا يمكن أن تساعد في منع ظهور طفرات جديدة للفيروس التاجى، لذا من المهم الحصول على الجرعات المعززة للقاحات.

وبحسب موقع شبكة "CNN" الأمريكية أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجرعات معززة من اللقاحات الأسبوع الماضي لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الناس سيحتاجون إلى الاستمرار في الحصول على الجرعات المعززة.

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي لشبكة CBS الأمريكية "هدفنا الآن خفض كمية انتقال عدوى كورونا حتى لا يكون لدينا المزيد من الطفرات التي تتطلب المزيد من اللقاحات المعززة في المستقبل."

وأوضحت والينسكي أن "الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم هم أكثر عرضة للبقاء في المستشفى بعشر مرات مقارنة بالحاصلين على اللقاحات".

وأظهر تحليل حديث لشبكة CNN أن متوسط ​​معدل وفيات بكورونا كان أعلى بأربع مرات في الولايات العشر الأقل تلقيحًا مقارنة بالولايات العشر الأكثر تلقيحًا.

ففي ولاية أيداهو، قتل فيروس كورونا ما معدله 20 شخصًا يوميًا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

وتلقى أكثر من مليوني أمريكى بالفعل جرعات ثالثة من لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر الأمريكية، ولكن هذه من الناحية الفنية لم تكن جرعات معززة - لقد كانت جرعات إضافية تُعطى للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهازهم المناعي وربما لم يستجيبوا بشكل كامل للجرعتين الأوليين من اللقاحات ولكن الآن، اتفقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أن العديد من الأمريكيين بحاجة إلى جرعات معززة للقاحات ويجب أن يبدأوا في الحصول على الجرعات المعززة.