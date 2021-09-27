شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من انتشار فيروس المخلوى التنفسى" RSV".. أعراضه تشبه كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى اكسبرس" أن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV آخذ في الارتفاع مع اقتراب فصل الشتاء، ويحذر الأطباء من عدم وجود لقاح، مشيرين إلى استحواذ فيروس كورونا على اهتمامنا ولكنه ليس التهديد الفيروسي الوحيد الذي يجب مواجهته.



تحذيرات من فيروس المخلوى التنفسي

وقال الموقع، ركزت المملكة المتحدة على احتواء فيروس كورونا لكنه ليس الفيروس الوحيد الذي يمكن مواجهته، حيث إنه مع اقتراب فصل الشتاء، ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

وأوضح الدكتور هيلارى جونز ببريطانيا، "نسمع الكثير من التقارير عن نزلات البرد الممتدة ونزلات البرد المتكررة" مشيرين إلى إن الفيروس المخلوي التنفسي RSVهو فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضًا خفيفة تشبه البرد، نظرًا لأن الطقس أكثر برودة، يتدفق الناس معًا أكثر، وقد أدى رفع قيود فيروس كورونا إلى زيادة في انتشاره.

وأضاف الأطباء، إن السعال علامة تحذير شائعة للفيروس المخلوي التنفسي، يشكل الوضع تهديدًا خطيرًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS لأنه "لا يوجد لقاح في الوقت الحالي لهذا الفيروس.

وأشار الدكتور هيلارى جونز، إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي RSV منتشر بين الأطفال ولكن يمكن أن ينتقل إلى البالغين أيضًا.

يحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC) من أن "معظم الناس يتعافون في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يكون خطيرًا، خاصة بالنسبة للرضع وكبار السن".

يُعد فيروس المخلوي التنفسيRSV السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات (التهاب الشعب الهوائية الصغيرة في الرئة) والالتهاب الرئوي (عدوى الرئتين)، كما يوضح مركز السيطرة على الأمراض.

التهاب القصيبات هو التهاب شائع في الجهاز التنفسي السفلي يصيب الرضع والأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن عامين.

الأعراض..

يلاحظ مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الأمريكي، إن الأعراض عادة ما تظهر على الأشخاص المصابون بالفيروس المخلوى التنفسي RSV في غضون 4 إلى 6 أيام بعد الإصابة.

تشمل أعراض الإصابة بفيروس RSV عادةً ما يلي: سيلان الأنف، ضعف الشهية، السعال، العطس، الحمى، الصفير.

يقول مركز السيطرة على الأمراض، إن "هذه الأعراض تظهر عادة على مراحل وليس كلها مرة واحد، موضحا إنه في الأطفال الصغار جدًا المصابين بفيروس RSV، قد تكون الأعراض الوحيدة هي التهيج، وانخفاض النشاط، وصعوبة التنفس"، ومع ذلك، في الحالات الشديدة، يمكن أن تنتشر عدوى الفيروس المخلوى التنفسي RSV إلى الجهاز التنفسي السفلي، مسببة الالتهاب الرئوي أو التهاب القصيبات.

قد تشمل العلامات والأعراض الشديدة ما يلي:

الحمى، السعال الشديد، الصفير، الصوت عالي النبرة يُسمع عادةً عند الزفير، التنفس السريع أو صعوبة التنفس، ويطلب من الشخص المصاب الجلوس بدلاً من الاستلقاء، لون الجلد مزرق بسبب نقص الأكسجين.

وقال الموقع، إنه نظرًا لأن الفيروس المخلوى التنفسي RSV وفيروس كورونا كلاهما نوعان من فيروسات الجهاز التنفسي، يمكن أن تكون بعض أعراض الفيروس المخلوى التنفسيRSV وكورونا متشابهة، موضحا إنه "عند الأطفال، غالبًا ما يؤدي كورونا إلى أعراض خفيفة مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال".

وأكد الموقع، إنه مع وجود الفيروس المخلوى التنفسي قد يقلل من المناعة ويزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا للأطفال والكبار، وقد تحدث هذه العدوى معًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم شدة فيروس كورونا.

وأوضحت المجموعة البحثية والطبية "مايو كلينيك" Mayo Clinic إذا كانت لديك أعراض مرض تنفسي، فقد يوصي طبيبك باختبار كورونا، مضيفا، "اطلب عناية طبية فورية إذا كان طفلك أو أي شخص معرض لخطر الإصابة بهذا الفيروس وخاصة عندما تظهر أعراض مثل صعوبة في التنفس، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو لون الجلد أزرق، خاصة على الشفتين والأظفر."