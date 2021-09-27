شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة فيروسات تشرح أعراضا تؤكد إصابتك بمتغير دلتا لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التطعيم من فيروس كورونا الآن سباقًا ضد انتشار متغير دلتا، والذي يعد معديًا مرتين مثل السلالات السابقة، وتمثل دلتا جميع الحالات الجديدة تقريبًا، بينما يستمر تلقيح الملايين من الناس، لا يزال الملايين مترددين أو متشككين وفقًا للخبراء الطبيين، وتتراوح حماية اللقاحات من الإصابة بمتغير دلتا بين 39 % إلى 96 % .

وكشفت الدكتورة الأمريكية أميرة روس، خبيرة في الأمراض المعدية وأستاذة الصحة العالمية وعلم الأوبئة في كلية الصحة والخدمات بجامعة جورج ميسون، عن المؤشرات المحتملة لإصابة الأشخاص الملقحين وغير الملقحين بمتغير دلتا بحسب ما ذكره موقع " eatthis".





1 - علامات الإصابة أقل حدة للحاصلين على اللقاح

إذا تم تشخيص إصابتك بكورونا هذا العام ، فمن المحتمل أنك مصاب بمتغير دلتا، إذا كنت تعاني من أعراض وكنت على اتصال وثيق بشخص مصاب ، فمن الجيد إجراء الاختبار، الأعراض التي يعاني منها الأفراد الذين تم تلقيحهم هي بشكل عام أكثر اعتدالًا من تلك التي يعاني منها الأشخاص غير المطعمين ، تشبه الأعراض نزلة برد خفيفة ويمكن أن تشمل السعال والحمى والصداع وفقدان التذوق أو الشم. غالبًا لا تؤدي هذه الأعراض الأقل حدة إلى دخول المستشفى.

2 - علامات العدوى لغير الملقحين

قد يعاني الأفراد غير المحصنين من السعال والحمى والقشعريرة وآلام العضلات والصداع وفقدان التذوق أو الشم والعديد من الأعراض الأخرى، قد تبقى هذه الأعراض لفترة أطول بكثير من أولئك الذين تم تطعيمهم ، مما قد يؤدي إلى دخول المستشفى.

يشير التحليل الأولي للبيانات إلى أن متغير دلتا يتسبب في أعراض أكثر حدة من متغير ألفا ، هناك أيضًا دليل مقنع على طول مدة العدوى بين غير الملقحين مقارنة بالسلالة الأولى من كورونا يمكن للأفراد المصابين بمتغير دلتا أن يصيبوا حوالي ضعف عدد الأفراد المصابين بمتغير ألفا.

3 - اللقاحات

تحمي اللقاحات الأشخاص من الأمراض الخطيرة والاستشفاء بنسبة تصل إلى 90٪ للحد من انتشاره ، ارتداء الكمامة ويعد التباعد الاجتماعي أثناء التواجد في الداخل والمشاركة في الأنشطة الجماعية بالخارج قدر الإمكان أمرًا حاسمًا أيضًا في وقف انتشار هذا النوع شديد العدوى.

4 - ماذا تفعل إذا كنت مصاب

الأشخاص المصابون بفيروس كورونا لديهم مجموعة واسعة من الأعراض الخفيفة إلى المرض الشديد، قد تظهر الأعراض بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس.

الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض قد يكون لديهم كورونا.

حمى أو قشعريرة

سعال

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

تعب

آلام في العضلات أو الجسم

صداع الراس

فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم

إلتهاب الحلق

احتقان أو سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

إسهال

علامات التحذير الطارئة لفيروس كورونا والتي تتطلب الرعاية الطبية:

صعوبة في التنفس

ألم أو ضغط مستمر في الصدر

عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا

جلد أو شفاه أو أظافر شاحبة أو رمادية ، حسب لون البشرة

5 - كيف تبقى آمنًا ؟

اتبع أساسيات الصحة العامة وساعد في إنهاء هذا الوباء ، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه - احصل على التطعيم في أسرع وقت ممكن ؛ إذا كنت تعيش في منطقة ذات معدلات تطعيم منخفضة ، فارتدي قناع للوجه ، ولا تسافر ، ، وتجنب الحشود الكبيرة ، مارس جيدًا نظافة اليدين ، ولحماية حياتك وحياة الآخرين