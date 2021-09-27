شكرا لقرائتكم خبر عن فى الأسبوع العالمى للصم.. اعرف ازاى تتغلب على الآثار النفسية لفقدان السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الأسبوع العالمى للصم والبكم، ويهدف هذا الأسبوع إلى سد الفجوة ونشر الوعي حول مجتمع الصم والاحتفاء بحضورهم ونجاحهم وثقافاتهم، ويمكن أن تؤثر المضاعفات المصاحبة للصمم على الصحة النفسية للفرد بشكل كبير وهو ما يجب تفهمه والتعامل معه وفقا لتقرير لموقع times now news

ما هي الأثار النفسية لفقدان السمع؟

- الافتقار إلى التواصل مع الآخرين من خلال الوسائل التقليدية يؤدى إلى صعوبة تواصل الصم مع الأفراد الآخرين غالبًا ما يؤثر ذلك على أذهانهم وحالتهم النفسية ويؤدي إلى البؤس والإحباط.

-الجهل بثقافة الصم: قد يصبح موقف الجماهير تجاه ثقافة الصم جاهلاً ومثيرًا للشفقة في ظل ظروف معينة هذا يمكن أن يترك الأفراد يشعرون بأنهم غير مرئيين، منعزلين ، واكتئاب.

عدم إمكانية الوصول أو عدم توفر الموارد: قد تتطلب التحديات المصاحبة للصمم وتأثيره على الصحة العقلية اهتمامًا مهنيًا ومع ذلك، نظرًا لعدم توفر المساعدة أو نقص الموارد التي يسهل الوصول إليها ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تدهور الصحة العقلية.

كيف يمكنك أن تكون حليفاً لمجتمع الصم:

ثقف نفسك: علم نفسك عن ثقافة الصم وما يمكنك القيام به للمساهمة وتحسين حياتهم لن يؤدي البقاء جاهلاً إلا إلى التفاوت وسوء التواصل.

تعلم لغة الإشارة: سد فجوة الاتصال بينك وبين مجتمع الصم من خلال قضاء بعض الوقت في تعلم لغة الإشارة.

التحلي بالصبر: الأشخاص ذوو القدرات المختلفة لديهم طريقة فريدة للتواصل بينما قد يستخدم أحد الأفراد لغة الإشارة ، قد يستخدم الآخر العناصر المرئية للتواص لكن ما عليك فعله هو التحلي بالصبر والمراقبة والفهم.

لا تظهر الشفقة: ليس كل من تشعر أنه يعاني يتطلب التعاطف، ومجتمع الصم هم أفراد يتمتعون بالقوة للقيادة ضع نفسك مكانهم وستفهم كيف أن التعاطف والشفقة قد يكون مسيئًا لبعض الأشخاص.

-حاول أن تكون مفيدًا: غالبًا ما تكون موارد المساعدة المختلفة بتنسيقات قد يتعذر على مجتمع الصم الوصول إليها اعرض مساعدتك بأي طريقة ممكنة للتأكد من أن الأشخاص المحتاجين يحصلون على المساعدة التي يحتاجونها.