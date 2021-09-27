فيروس كورونا في المغرب يشهد انحساراً كبيراً في ظل تراجع عدد الحالات

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

يشهد فيروس كورونا في المغرب انحساراً كبيراً، في ظل تراجع عدد الحالات المسجلة يومياً، وتوسيع دائرة المُلقحين.



وبحسب المُعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المغربية، فإن عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا، تراجعت إلى 16466 حالة.

وتراجعت الحالات النشطة خلال الأسابيع القليلة المُنصرمة، بعدما عرفت في وقت سابق انتشاراً كثيفاً للمتحور دلتا، تجاوزت فيها الحالات النشطة عتبة الـ80 ألف حالة.

وانحصرت الحالات الخطرة والحرجة في 1148 حالة موجودة في مختلف أقسام الإنعاش بالمملكة، منها 859 حالة تحت التنفس الاصطناعي، موزعة بين 558 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، و40 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

في المقابل، تمضي عملية التلقيح بشكل مُتسارع، خصوصاً بعد فتح باب التلقيح أمام الأطفال ما بين 12 و17 عاماً.

وتجاوز عدد الجُرعات التي وزعتها المملكة منذ بداية عملية التقيح الـ40 مليوناً و300 ألف جرعة، مكّنت من تلقيح 18.375.508 أشخاص تلقيحاً كاملاً.

وينتظر حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن، موعد الجُرعة الثانية لاستكمال مناعتهم.