أربعة أخطاء شائعة حول العناية بالبشرة

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

تعد العناية بالبشرة روتينا يوميا للعديد من النساء، وذلك للمحافظة على نضارتها، وحيويتها مهما تقدم بها العمر.



وهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن العناية بالبشرة، لذلك يجب عدم إضاعة الوقت والجهد في شيء لن يؤدي إلى النتائج المأمولة.

سبب الحبوب متصل بصورة بحتة بمستوى الزهم في البشرة، حيث يفرز الجلد الزهم الذي يؤدي المستوى المرتفع منه إلى الحبوب، بحسب موقع "فيمينا دوت كوم".

ويقول خبراء الطب إن استخدام واقي الشمس ذي معامل حماية 30 يكفي للغاية حيث أنه سوف يحجب 97 % من الأشعة فوق البنفسجية.

ويُنصح باستخدام معامل الحماية من الشمس الأعلى في حال فقط إذا كنت تخطط لقضاء ساعات طويلة تحت الشمس، خصوص بين العاشرة صباحا والثانية مساء عندما تكون الشمس عمودية على الرؤوس.

فيتامين هـ يمكنه إخفاء الندوب

فيتامين هـ زيت ممتاز لتعزيز صحة البشرة، ويمكن أن يحافظ وضعه على البشرة على تغذيتها، ولكن لا يوجد دليل علمي على قدرته على القضاء على ندوب البشرة.

الإبقاء على قناع الطمي لفترة طويلة

يميل أغلب الأشخاص إلى الإبقاء على أقنعة الطمي حتى تجف تماما، ولكن الحقيقة أن قناع الطمي لن يحقق نتائج إلا إذا كان رطبا قليلا، والإبقاء عليه حتى بعد جفافه تماما سوف يجعل البشرة جافة بدلا من ترطيبها، وبالتالي عامل الوقت مهم للغاية.