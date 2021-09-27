عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يُعرف داء السكري من النوع 2 بأنه النتيجة النهائية لضعف إنتاج الأنسولين في البنكرياس، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم سكر الدم. وضمن آلية التنظيم هذه، ترتفع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي بدوره إلى عدد كبير من المشاكل.

ولحسن الحظ، يمكنك تعزيز إمدادك بالأنسولين وتنظيم نسبة السكر في الدم من خلال اتباع نمط حياة صحي. ويبدو أن أحد التدخلات الواعدة هو شرب عصير الرمان، بحسب ما ورد في صحيفة "إكسبريس" Express.

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وفحصت دراسة نُشرت في مجلة Current Developments in Nutrition، تأثير تناول جرعة واحدة من عصير الرمان سعة 8 أونصات على مستويات السكر في الدم.

عصير الرمان

وتم اختيار 21 شخصا يتمتعون بصحة جيدة وطبيعية عشوائيا لأخذ جرعة واحدة من الماء أو عصير الرمان أو الماء مع 18.6 غرام من الغلوكوز و18.3 غرام من الفركتوز، لتتناسب مع محتوى السكر في عصير الرمان.

ولدى جميع المشتركين، لم يغير تناول الماء من مستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، لوحظ لدى الأشخاص الأصحاء الذين يعانون من انخفاض مستويات الأنسولين، انخفاض ملحوظ في مستوى الغلوكوز ما بين 15 دقيقة و30 دقيقة بعد تناول عصير الرمان، مقارنة بكمية السكر في الماء.

كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في مستويات الأنسولين عند 15 و30 دقيقة بعد شرب عصير الرمان مقارنة بمياه السكر.

عصير الرمان

فوائد إضافية لعصير الرمان

وكشفت دراسة حديثة أن عصير الرمان يمكن أن يوفر فوائد إضافية لمرضى السكري.

وكان الاكتشاف الرئيسي هو أن السكريات الموجودة في عصير الرمان، على الرغم من تشابهها في خصائصها مع سكريات عصير الفاكهة الأخرى، لم تؤثر سلبا على مؤشرات مرض السكري.

وتبين أن العصير يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين - وهي حالة خطيرة محتملة حيث تنسد الشرايين بمواد دهنية تسمى اللويحات أو تصلب الشرايين.

أعراض مرض السكري النوع 2

• التبوّل أكثر من المعتاد وخاصة في الليل.

• الشعور بالعطش طوال الوقت.

• الشعور بالتعب الشديد.

• انخفاض الوزن دون اتباع نظام غذائي لخفض الوزن.

• عدم وضوح الرؤية.