باحثون يكشفون أن الفيتامينات مهمة لجمال وصحة الشعر

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

تعد الفيتامينات من المغذيات المهمة للشعر، حيث إنها تساعد على نموه وتعمل على تقوية بنيته، ومن ثم حمايته من التقصف والتساقط.



وأوضحت مجلة "Instyle" المعنية بالجمال والموضة أن صحة الشعر تحتاج إلى مجموعة من الفيتامينات نستعرضها فيما يلي..

- فيتامين A

يعزز نمو الخلايا وينظم إنتاج الدهون ويعزز فروة الرأس الصحية.

- فيتامين B3 (النياسين)

يمد الشعر بالأكسجين ويمنع تساقط الشعر الدائري.

- فيتامين B5 (حمض البانتوثنيك)

يحمي الشعر من الشيب.

- فيتامين B9 (حمض الفوليك)

يعزز تجديد الخلايا ويعمل ضد تساقط الشعر ويجعله لينا.

- فيتامين B1

له تأثير إيجابي على نمو الشعر.

- فيتامين C (حمض الأسكوربيك)

يحفز تكوين الكولاجين ويعمل كمضاد للأكسدة لحماية الشعر من الأضرار البيئية.

- فيتامين D

يدعم نمو الشعر الصحي.

- فيتامين E

يقوي جذور الشعر ويمنع الضرر الناجم عن التأثيرات البيئية.

- فيتامين H (البيوتين)

يساعد في تحويل الطاقة ويقوي الشعر.

وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن إمداد الشعر بهذه الفيتامينات المهمة لصحته وجماله من خلال التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه، كما يمكن تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.