شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز "تخس" بدون رجيم.. أضف التوابل لطعامك وتناول البروتين فى الفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن أمرا صعبا للكثيرين من أجل التخلص من الكيلو جرامات الزائدة، لذلك هناك بعض الحيل البسيطة لفقدان الوزن دون الحاجة لاتباع دايت معين، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

1- تناول البروتين على الإفطار

يؤدي تناول البروتين في وجبة الإفطار إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي على الفور، وكلما بدأت المعدة فى التشغيل مبكرًا كان ذلك أفضل لفقدان الوزن، لذلك تأكد من تضمين مصدر للحوم الخالية من الدهون في كل وجبة، سواء كانت صدور الدجاج أو التونة الخفيفة أو السلمون أو البيض أو الجمبري.



اضف البروتين لوجبة الافطار

ويمكنك إضافة منتجات الألبان قليلة الدسم وحليب الصويا والفول والعدس إلى وجباتك أيضًا.



تحكم فى الوجبات الخفيفة

2- تحكم في تناول الوجبات الخفيفة

إذا كنت تذهب لتناول وجبات خفيفة يفضل تناول مشروب ساخن منخفض السعرات الحرارية، مثل الشاي الأخضر أو ​​شاي الأعشاب، حيث أن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتساعد جسمك على حرق الدهون بسرعة، حيث أن عدم إضافة الحليب والسكر إلى هذه المشروبات يجعلها خالية من السعرات الحرارية.



امضغ طعامك ببطء

3- مضغ طعامك بشكل صحيح

في كل مرة تتناول فيها الطعام، حاول أن تمضغ ببطء، حيث يبدأ الهضم بالأنزيمات الموجودة في اللعاب بالفم، وبالتالي تساعد الجهاز الهضمي عن طريق الأكل ببطء، وكذلك الاستمتاع بطعامك ويمنح معدتك وقتًا لإرسال إشارات إلى عقلك عند الشعور بالشبع.



الالياف

4- قم بتضمين الألياف إلى نظامك الغذائي

الألياف منخفضة السعرات الحرارية وتمنحك شعورًا بالشبع لفترات أطول وهذا يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

يمكن أن تبدأ يومك بتناول بعض الشوفان للحصول على الألياف والعناصر الغذائية المطلوبة.



التوابل

5- أضف التوابل إلى طعامك

لا تضيف التوابل نكهة إلى طعامك فحسب، بل تحفز أيضًا براعم التذوق لديك مما يساعد على الشعور بالرضا، فعندما تأكل الأطعمة الغنية بالتوابل، تأكل ببطء وتشرب المزيد من الماء، ويمكن للتوابل الحارة مثل الفلفل أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي.