شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى عائلتك من الأمراض التي تنقلها الأغذية؟ .. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتكاثر البكتيريا بسرعة في الأطعمة الفاترة أو النيئة، ويمكن أن تنتقل البكتيريا والفيروسات بسهولة في أجسامنا إلى الطعام، ويمكنك تقليل مخاطر تعرض عائلتك للأمراض التي تنقلها الأغذية عن طريق اختيار الأطعمة في حالة جيدة واتباع بعض القواعد البسيطة للتداول والتخزين وتحضير الطعام، بحسب ما ذكره موقع" healthychildren" .

قواعد أساسية لتجنب تكاثر البكتيريا

- اغسل يديك بشكل متكرر وشجع أطفالك على فعل الشيء نفسه.

- لا تقم أبدًا بوضع الملعقة المستخدمة لتذوق الطعام في الطعام دون غسلها.

- احتفظ بالأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة منفصلة.

- اغسل السكاكين وألواح التقطيع والأواني الأخرى المستخدمة في تحضير طعام قبل إعادة استخدامه لطعام آخر.

شراء الأطعمة

- لا تشتري العلب أو العبوات التالفة.

- تأكد من أن الأطعمة المجمدة صلبة ، مع عدم وجود علامات ثلجية أو مائية تشير إلى أن المنتج قد تم إذابته وإعادة تجميده.

- تأكد من أن الأطعمة الموجودة في علبة الثلاجة باردة عند شرائها.

- افحص البيض وتخلص من أي بيض متسخ أو متشقق.

- اللحوم في أكياس منفصلة عن المنتجات الطازجة.

- تجنب العصائر غير المبسترة أو النيئة، وكذلك الجبن المصنوع من الحليب غير المبستر أو الخام.

تخزين الأطعمة

- قم بتخزين الأطعمة في درجات حرارة مناسبة.

- يعد التخزين في درجات حرارة غير مناسبة السبب الأكثر شيوعًا لتفشي الأمراض التي تنقلها الأغذية. قم بتبريد الأطعمة أو تجميدها بمجرد إخراجها من علبتها.

- لف اللحوم النيئة والدواجن والأسماك حتى لا تتلامس مع الأطعمة الأخرى ، وخاصة الأطعمة التي تؤكل نيئة.

- احفظ المنتجات المبردة في درج الخضروات.

-احتفظ بالفواكه والخضروات الأخرى في درجة حرارة الغرفة الباردة.

-احمِ البطاطس من الضوء (كيس التسوق الورقي يعمل جيدًا) للحماية من تكوين مركبات السولانين السامة، والتي يشار إليها باللون الأخضر.

- تخلص من البطاطس التي تحولت إلى اللون الأخضر ونبتت.

- تخزين الحبوب في الخزائن أو في حاويات غير شفافة ؛ يتدهور محتواها من الفيتامينات عند التعرض للضوء. وبالمثل ، قم بتخزين الزيوت بعيدًا عن الضوء لمنعها من الزنخة.

تحضير الطعام

- اغسل يديك لمدة 10 إلى 20 ثانية على الأقل بالصابون والماء الدافئ قبل تحضير الطعام ، واغسل يديك مرة أخرى بشكل دوري حسب الضرورة.

- إذا كان الأطفال يساعدون ، اطلب منهم أن يغتسلوا إذا كنت ترتدي قفازات مطاطية ، اغسل يديك بالقفازات.

- اتبع ملصقات المناولة الآمنة الموجودة على اللحوم النيئة والدواجن المعبأة مسبقًا.

- قم بإذابة الأطعمة المجمدة في الثلاجة أو تحت الماء البارد الجاري ، وليس في وعاء من الماء في درجة حرارة الغرفة.

- استخدم ألواح تقطيع منفصلة لتحضير اللحوم النيئة والمنتجات النيئة.

- بعد استخدام لوح تقطيع أو سكين للحوم النيئة أو الأسماك أو الدواجن ، اغسلها بالصابون والماء الساخن.

- اشطف لوح التقطيع بمحلول مبيض معتدل (نصف كوب من التبييض لكل جالون من الماء) قبل إعادة استخدامه لأي طعام.

- اغسل ألواح التقطيع البلاستيكية في غسالة الأطباق إذا كان لديك واحدة.

- قم بطهي اللحوم إلى درجة الحرارة الموصى بها واستخدم مقياس حرارة اللحوم إذا كنت تواجه صعوبة في الحكم على وقت نضج اللحم.