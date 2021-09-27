شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك عدى الـ50 .. تعرف على أفضل 7 أطعمة لصحة دماغك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن هناك صلة بين تناول الأطعمة وتأثيرها على صحة الدماغ، فهناك العديد من الأطعمة المفيدة لعقلك يمكن العثور عليها بسهولة على رفوف مطبخك، فهي مليئة بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تعزز الدماغ والتي يحتاجها جسمك خاصة بعد سن الخمسين، وفى السطور القادمة سنوضح لك قائمة الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على صحة الدماغ بحسب ما نشره موقع "eatthis".

أفضل 7 أطعمة لصحة دماغك1- عين الجمل

عين الجمل من المكسرات المفيدة بشكل خاص في تحسين ذاكرتك وتركيزك ، فضلاً عن سرعة معالجة المعلومات لديك، حيث أظهرت الأبحاث أن تناول عين الجمل يرتبط مع تحسن الأداء في اختبارات وظائف المعرفية ، ويحتوى على العناصر الغذائية الهامة بما في ذلك البوليفينول ، توكوفيرول ، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تدعم صحة الدماغ.

أكدت دراسة حديثة أن النساء اللائى تناولن حصتين على الأقل من عين الجمل أسبوعيًا خلال أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من العمر، كن أكثر عرضة للتقدم في العمر بشكل صحي مقارنة بأولئك الذين لم يأكلوا عين الجمل، يشار إلى أن حصة عين الجمل عبارة عن حفنة واحدة (1/4 كوب ) ويمكن وضعها بسهولة في السلطات أو الزبادي أو الحبوب أو الاستمتاع بها كوجبة خفيفة بمفردها.

2 - العنب

العنب هو من مصادر القوة المعززة للدماغ وقد ثبت أنه يعزز الذاكرة ، ويحسن الإدراك ، ويبطئ التدهور المرتبط بالعمر ، ويعزز الحالة المزاجية ، ويحسن صحة التمثيل الغذائي (مما يعزز صحة الدماغ) ، ويحسن قدرة الدماغ على اتخاذ القرارات وتنظيم الأفكار .

3 - عصير الرمان:

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الدماغ عن طريق القضاء على الجذور الحرة المدمرة المعروفة بتلفها بالجسم والدماغ، أظهرت الأبحاث أن عصير الرمان يحسن الذاكرة لدى كبار السن الذين يعانون من مشاكل خفيفة في الذاكرة وقد يساعد أيضًا في الوقاية من مرض الزهايمر.

4 - البيض

يعد البيض أحد أفضل مصادر الكولين ، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة دماغك في كل مرحلة من مراحل الحياة، وقد أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الكولين قد يقلل من خطر التدهور المعرفي مع تقدمنا ​​في العمر، سيوفر لك تناول بيضتين أكثر من نصف الكولين الذي يحتاجه معظم البالغين.

5 - التوت البري

يحتوي التوت البري على مركبات الفلافونويد والبروانثوسيانين (PACs) ، والتي لها نشاط مضاد للأكسدة قوي يحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي الذي يساهم في التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وأمراض الدماغ، كما يحتوى التوت البري على حمض أورسوليك الذي قد يساعد في عكس التدهور المعرفي.

يشار إلى أن شرب حوالي كوب من عصير التوت البري مرتين يوميًا، يمكن أن يكون له تأثير على صحة الأمعاء

6 - سمك السلمون

سمك السلمون مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي لبنة مهمة لبناء الدماغ ، تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين الذاكرة ، وتعزيز الحالة المزاجية ، والحماية من التدهور المعرفي ، وقد تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

قد يؤدي تناول سمك السلمون إلى زيادة المادة الرمادية في الدماغ التي تحتوي على معظم الخلايا العصبية التي تتحكم في الذاكرة ، والعاطفة ، و صناعة القرار، ويوصى بدمج سمك السلمون في نظامك الغذائي عدة مرات في الأسبوع.

7 - البرتقال

يعد البرتقال أحد أفضل مصادر فيتامين C ، حيث توفر حبة برتقالة متوسطة الحجم تقريبًا جميع احتياجاتك اليومية ويعد فيتامين C أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية المخ من التلف الجذور الحرة .