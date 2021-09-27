الصين تعلن تطعيم سكانها بأكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

ذكرت وزارة الصحة الصينية أنها استخدمت ملياري و200 مليون و202 ألف عبوة لقاح مضاد لكورونا في تطعيم سكانها.



وقالت وزارة الصحة في بيان بهذا الشأن: "لغاية 26 سبتمبر، أبلغت 31 منطقة في الصين عن استخدام ملياري و200 مليون و202 ألف لقاح ضد كوفيد – 19 ".

وكان أفيد في وقت سابق بأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الصين بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا حتى 18 سبتمبر بلغ 1.1 مليار، منهم 1.02 مليار شخص تم تطعيمهم بالكامل، ولم يتم في نفس الوقت تحديد عدد سكان البلاد الذين طعموا بهذا أو ذاك اللقاح.

يشار إلى أن تشونغ نانشان، الخبير الصيني الرائد في أمراض الجهاز التنفسي، كان صرّح في وقت سابق أن الصين تخطط لتطعيم 80٪ من السكان ضد الفيروس التاجي بحلول نهاية العام، وحسب أحدث تعداد، يعيش في البر الصيني الرئيس أكثر من 1.4 مليار شخص، وتجري حملة التطعيم في الصين مجانا وعلى أساس طوعي.

وافقت السلطات الصينية سابقا على أربعة لقاحات للاستخدام الجماعي، بما في ذلك ثلاثة لقاحات طورتها شركة "بكين كيكسينغ تشونغ وى للتكنولوجيا الحيوية"، وهي جزء من سينوفاك، ومعهد ووهان للأبحاث البيولوجية، ومجموعة التكنولوجيا الحيوية الوطنية الصينية.