الحصبة مرض يصاب به الأطفال.. اعرف أعراضه وطرق علاجه

القاهرة - سامية سيد - الحصبة مرض يصاب به الأطفال عند تعرضهم لعدوى فيروسية، ولذا تهتم الدولة بإعطائهم التطعيم الخاص بها لحمايتهم من الإصابة بهذا المرض، وخلال سلسلة من الأسئلة والإجابات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف علي أعراض وأسباب وعلاج الحصبة، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما مرض الحصبة؟ يصاب بهذا المرض الأطفال بسبب عدوى فيروسية، ويجب الاهتمام بعلاجه للحفاظ على صحة الطفل وتجنب التعرض لأي مضاعفات اخري. ما فترة حضانة الحصبة؟ أثبت التقرير أن فترة حضانة الحصبة هي من 10 إلى 14 يوم. هل يوجد لقاح ضد الحصبة؟

نعم هذا الفيروس له بعض اللقاحات الهامة، والعلاجات التي تقلل فرص الإصابة.

ما أعراض الإصابة بالحصبة؟ -ارتفاع في درجة حرارة الجسم.