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شكرا لقرائتكم خبر عن الحصبة مرض يصاب به الأطفال.. اعرف أعراضه وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الحصبة مرض يصاب به الأطفال عند تعرضهم لعدوى فيروسية، ولذا تهتم الدولة بإعطائهم التطعيم الخاص بها لحمايتهم من الإصابة بهذا المرض، وخلال سلسلة من الأسئلة والإجابات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف علي أعراض وأسباب وعلاج الحصبة، وذلك وفقا لموقع "webmed".
ما مرض الحصبة؟ يصاب بهذا المرض الأطفال بسبب عدوى فيروسية، ويجب الاهتمام بعلاجه للحفاظ على صحة الطفل وتجنب التعرض لأي مضاعفات اخري. ما فترة حضانة الحصبة؟ أثبت التقرير أن فترة حضانة الحصبة هي من 10 إلى 14 يوم. هل يوجد لقاح ضد الحصبة؟
نعم هذا الفيروس له بعض اللقاحات الهامة، والعلاجات التي تقلل فرص الإصابة.
ما أعراض الإصابة بالحصبة؟ -ارتفاع في درجة حرارة الجسم.
-التعرض لجفاف في الفم.
-سيلان في الأنف.
-التهاب البلعوم.
-التعرض لالتهاب في العين.
-ظهور بقع بيضاء صغيرة في الجسم.ما أسباب الإصابة بمرض الحصبة؟ -الإصابة بفيروس في الأنف والحلق.
-انتشار اللعاب الملوث في الهواء حامل للفيروس.
-عند لمس الأسطح الملوث والحاملة للفيروس.
-يزداد فرص الإصابة في حالة عدم الحصول على اللقاحات.
- نقص فيتامين أ في الجسم يزيد من فرص الإصابة.ما مضاعفات مرض الحصبة؟ - الإصابة بالتهاب الأذن.
-التعرض التهاب الحنجرة أو الشعب الهوائية .
-قد يصل الأمر لالتهاب رئوي.ما طرق العلاج من مرض الحصبة؟ -عزل المصاب عن باقي أفراد أسرته .
- ضرورة تناول التطعيم الخاص بهذا الفيروس.
-تناول علاجات خافضة للحرارة.
-مضادات حيوية.
-الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل: البطاطا الحلوة، الجزر، السبانخ، الكرنب الأخضر.