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نوع من الخضار يحمي من السرطان والالتهابات.. ما هو؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 57 دقيقة

الخضار

قالت إختصاصية التغذية كريستين ميكستاس إن الملفوف محمل بمضادات الأكسدة، منها المنغنيز والفيتامين سي والمغذيات النباتية التي لديها قوة في أن تحمي الخلايا، ويساعد الملفوف في تخفيف التورم في الأنسجة، وفي التقليل من الإلتهاب، والحماية من الأمراض الإلتهابية، منها السرطان.

وأشارت “Medical News Today”، إلى أنه يمكن للمكون القوي للملفوف أن يساهم في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وقال المتخصصون في “Mayo Clinic” إن تناول النباتات بشكل إضافي، من بينها الملفوف، يمكن أن يساهم في إتباع نظام غذائي مضاد للإلتهابات.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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