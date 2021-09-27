لبطن مسطح.. 10 أنواع من الأطعمة يجب أن تكون في خزانة مطبخك

بيروت - نادين محمد -

لبطن مسطح عشرة أنواع من الأطعمة يجب أن لا تستغني عن تناولها، فهي تساعد على منحك الشعور بالشبع بشكل أسرع ولمدة أطول وعدم الإفراط في تناول الطعام. إليك أبرزها:

اقرئي أيضا : 3 مكونات أضيفيها لكوب الماء للحصول على بطن مسطح

​

يساعد هذا الزيت في تحسين مستويات الكوليسترول والحصول على بطن مسطح، يمكنك تجربة تناول زيت الزيتون مع البطاطس المهروسة كلما شعرت بالجوع ليلاً، فهي وجبة خفيفة وقليلة السعرات.

2. الزبادي اليوناني الخالي من الدسم

يحتوي الزبادي اليوناني على بروتين أكثر من الزبادي العادي مما يجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول. كما أنه يحتوي على البكتيريا الجيدة (البروبيوتيك) التي تعمل على تقليل البكتيريا السيئة في الأمعاء والمسؤولة عن انتفاخ البطن.

​

3. الفطر

الفطر هو المصدر الطبيعي الوحيد لفيتامين د كما أنه من أفضل أنواع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات .

4. الحليب الخالي من الدسم

​

الحليب هو مزيج مثالي من البروتينات والكربوهيدرات لتحافظ على شعورك بالشبع، خاصة بعد التمرين.

5. الفاصوليا

هي غذاء رائع لتنحيف البطن. فهي غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية، وتساعد على تنظيم الهضم. كما أنها تساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع ولمدة أطول وعدم الإفراط في تناول الطعام.

6. اللوز

​

اللوز يساعد على تقليل الرغبة الشديدة بالاكل وبناء العضلات. يساعد فيتامين هـ في اللوز على خفض الكوليسترول.

7. الأفوكادو

ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم تحتوي على 15 جرامًا من الألياف وتساعد الألياف على التخلص من آلام الجوع. ربع كوب فقط من الأفوكادو يحتوي على كمية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تحرق دهون البطن لمدة أيام كاملة.

​

8. الشوكولاتة الداكنة

مسحوق الكاكاو يحتوي على مركبات لديها القدرة على الحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري. تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على دهون أحادية غير مشبعة يمكن أن تساعد في انتفاخ البطن.

​

9. زبدة البندق

غنية بفيتامين E ومضادات الأكسدة، والمغنيسيوم لبناء العظام كما أن زبدة البندق مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في التخلص من دهون البطن.

10. الجوز

مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على حماية قلبك والحفاظ على عقلك. تساعد الأوميجا أيضًا الجسم على حرق الدهون.