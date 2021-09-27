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بالارقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 231.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و955100.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                 690168                           43003472

 

الهند                               446918                             33652745

 

البرازيل                          594200                            21343304

 

المملكة المتحدة               136168                          7664230

 

روسيا                          412888                              7420913

 

فرنسا                          116449                            6989613

 

تركيا                          63131                                7038251

 

إيران                       119360                               5533520

 

الأرجنتين                   114849                           5249840

 

كولومبيا                   126102                              4950253.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها       عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 

23 - العراق               22110                       1993767

 

36 - المغرب              14132                     928571

 

41 - الأردن                10680                     819783

 

44 - الإمارات             2090                    734894

 

46 - تونس             24676                    703059

 

49 - لبنان            8344                        622235.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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