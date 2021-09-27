شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تجعل من الصعب إنقاص الوزن عند مرضى السكر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن من أهم النصائح التي تساعد في السيطرة على مرض السكرى، حيث يمكن أن يساعد مؤشر كتلة الجسم الصحي والوزن المثالي بشكل كبير في السيطرة على مرض السكري، ومع ذلك، فإن فقدان الوزن يكون أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، في هذا التقرير نتعرف على 3 أسباب تجعل من الصعب إنقاص الوزن لمرضى السكر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

3 أسباب تجعل من الصعب إنقاص الوزن لمرضى السكر

مقاومة الأنسولين

يمكن أن تؤدي الوجبة الغنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، حيث يفرز البنكرياس الأنسولين للمساعدة في إخراج الجلوكوز من الدم إلى الخلايا حيث يمكن استخدامه لإنتاج الطاقة.

ومع ذلك، في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، لا تعمل هذه العملية بشكل جيد، حيث يصبح جسمهم مقاوماً لعمل الأنسولين، وبالتالي فإن الأنسولين ليس فعالاً في إخراج الجلوكوز من الدم، لذلك ، ينتهي الشخص بارتفاع نسبة السكر في الدم في دمه بعد تناول الكربوهيدرات.

لتقليل ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، ينتج الجسم المزيد من الأنسولين، للأنسولين وظيفة أخرى ، وهي تخزين الدهون ومنع إفراز الدهون من تخزين الدهون. وبالتالي ، يصعب على مرضى السكر فقدان الوزن.

الشعور بالجوع طوال الوقت

يتم إعطاء الأشخاص المصابين بداء السكري نصائح متنوعة متعلقة بالنظام الغذائي مثل التحكم في سعراتهم الحرارية وتقليل تناول الكربوهيدرات وتناول وجبات صغيرة. أحيانًا يؤدي اتباع هذه النصيحة إلى الشعور بالجوع مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة.

تؤدي الوجبات الغنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم يتبعه انخفاض، مما يؤدي إلى تباين في تحفيز الجوع المتكرر فالشخص الجائع يأكل أكثر مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

دواء السكري

يساعد الأنسولين على تخزين الدهون، وبالتالي فإن تناول الأنسولين لعلاج مرض السكري يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

تعمل بعض أدوية السكري والأدوية عن طريق تحفيز البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أيضًا.

أفضل طريقة لخفض مستويات السكر في الدم هي تقليل استهلاك الكربوهيدرات يمكنك الاستعانة بأخصائي تغذية للحصول على خطة وجبات مخصصة.