شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإفراط فى تناول زيت جوز الهند يسبب الإسهال ويرفع الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعددت استخدامات جوز الهند مؤخرا، فيمكن استخدامه كمرطب للبشرة أو كريم للشعر أو دهون للطبخ، فهو يحتوي على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنجنيز والسيلينيوم التي تعود بالنفع على صحة الإنسان، وعلى الرغم من أنه قد صنع لنفسه اسمًا كخيار زيت "صحي" شائع ، فلا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن الفوائد والآثار الجانبية لاستهلاكه، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

اضرار الافراط فى تناول زيت جوز الهند1- رفع نسبة الكوليسترول في الدم

على الرغم من أن الكثير من الناس يعتبرون أن زيت جوز الهند صحي ، فقد ثبت بالفعل أن له آثارًا سلبية على الكولسترول وصحة القلب والأوعية الدموية، فهو يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (المعروف باسم "الكوليسترول السئ") عند مقارنته بالزيوت الأخرى مثل زيت النخيل والزيتون وبذور العنب نفط.

2- الكثير من السعرات الحرارية

بالرغم من أن جوز الهند يعتبر خيارًا صحيًا للزيت من قبل العديد من الأشخاص ، إلا أن حوالي 80 إلى 90٪ منه يتكون من الدهون المشبعة ، أي حوالي 11 جرامًا لكل ملعقة طعام.

نظرًا لارتباطها بارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية ، توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بمحاولة الحد من استهلاكك للدهون المشبعة متى استطعت وحتى تقترح البقاء أقل من 6٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

3- يسبب الإسهال

تناول الكثير من زيت جوز الهند يمكن أن يسبب انزعاجًا خفيفًا في المعدة، وأكدت دراسة شارك فيها 32 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما فقط تناولوا زيت جوز الهند بانتظام مرتين يوميًا لمدة ثمانية أسابيع، من بين هؤلاء المشاركين ، عانى حوالي 72٪ من الإسهال ، بينما أبلغ حوالي 19٪ فقط عن آلام في المعدة.

بغض النظر عن عمرك ، إذا كنت تعاني من هذه الأنواع من الآثار الجانبية المرتبطة بالمعدة بعد تناول زيت جوز الهند ، فقد تكون علامة على أنك تستهلك الكثير منه.

4 - تقوية الجهاز المناعي

تحتوى ثمرة جوز الهند على العناصر الغذائية المختلفة، مثل المنجنيز ومضادات الأكسدة، وتناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي، مما يساعد جسمك على محاربة العدوى وتخفيف الالتهاب..

5- صحة الفم

يمكن أن يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها الموجودة في الفم وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس.