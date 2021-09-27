شكرا لقرائتكم خبر عن الكرنب أكلة المصريين المفضلة وكلمة السر فى الحماية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، عن نوع من الخضروات التي نقوم بإعدادها وتعد من الأكلات المفضلة للمصريين أيضا، وهى "الكرنب"، حيث أوضح الخبراء عن قدرته الفعالة في محاربة الالتهابات والحماية من السرطان.

وأوضح الخبراء، أن الكرنب غنى بمضادات الأكسدة، التي تجعلها علاجا هاما لتخفيف التورم داخل الأنسجة، وبالتالي يسهم في تقليل الالتهابات والحماية من الأمراض الناتجة عنها، وأخطرها السرطان، الذى يحدث نتيجة التهابات في الخلايا تجعلها تنمو بشكل غير طبيعى وتسبب الأورام السرطانية.

وأوضح التقرير أن الكرنب من الخضروات الصليبية المحملة بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين سى والمنجنيز والمغذيات النباتية التي تحافظ على قوة وحماية الخلايا، كما يسهم في تخفيف التورم بالأنسجة، حيث تبين أن مؤشر الالتهابات قد يحدث تغيرا في مستويات بروتين سى التفاعلى، التي تؤكد ارتفاع الإصابة بالالتهابات داخل جسمك.

وأوضح التقرير أن هناك فوائد عديدة للكرنب، لأنه يحتوى على الكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم، والمغنسيوم، وفيتامين ب1، وفيتامين ب6، وفيتامين سى وفيتامين ك، كما أنه يسهم في الحماية من أمراض القلب وتعزيز صحة العظام، وتعزيز صحة الدماغ وحماية الأعصاب من التلف والوقاية من الزهايمر والخرف، كما أنه يساعد في الوقاية من خطر ارتفاع مستويات ضغط الدم لأنه يحتوى على مستويات البوتاسيوم، بالتالى يحمي الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

وذكرت إحدى الدراسات، أن تناول كميات كبيرة من الخضروات الصليبية لديهم مستويات أقل من الالتهاب، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل.

ويحتوي الكرنب على مركبات قوية تسمى الأنثوسيانين، وهي عبارة أصباغ نباتية تنتمي إلى عائلة الفلافونويد، حيث وجدت العديد من الدراسات صلة بين تناول الأطعمة الغنية بهذه الصبغة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.