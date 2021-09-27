شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على يديك وركبتيك وأنفك تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول هو أهم عامل يحدد خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة قلبية وسكتة دماغية، ما يجعل ارتفاع الكوليسترول خطرا على الصحة هو حقيقة أنه غالبا ما لا يأتي بأعراض بارزة، إذا لم يتم التعامل مع مستويات الكوليسترول المرتفعة في الوقت المناسب، يمكن أن تسبب انسداد الشرايين مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وعندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فإن الكوليسترول هو العامل الأكثر أهمية ، حيث يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول السئ إلى تضييق الشرايين يرفع ضغط الدم ويعيق الدورة الدموية السليمة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ما هي أعراض ارتفاع الكوليسترول؟

ما يجعل ارتفاع الكوليسترول خطراً على الصحة هو حقيقة أنه غالباً لا يأتي بأعراض بارزة قد لا يدرك المريض الذي يعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن الأمور قد تتدهور ومع ذلك ، وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، يمكن أن ترسل بشرتك تلميحات جدية حول مستويات الكوليسترول المرتفعة.

علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول في اليدين والأكواع والقدمين

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول ، إذا لم تتم إدارته في الوقت المناسب ، إلى انسداد الشرايين مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية تكشف الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية عن ظهور بعض العلامات المبكرة لهذه الحالة على جلدك نتوءات صغيرة أو ناعمة أو صفراء أو حمراء اللون على المرفقين والركبتين واليدين والقدمين أو أحيانًا حول الأنف.

في حين أن البعض قد يخلط بينها وبين البثور العادية ، فقد تكون في الواقع ترسبات الكوليسترول أو علامة على التهاب البنكرياس يمكن أن يكون بعضها كبيرًا جدًا يبلغ قطرها حوالي ثلاث بوصات وبعضها قد يكون صغيرًا.بمرور الوقت ، يمكن أن تتجمع هذه لتشكيل كتل أكبر من الكوليسترول غالبًا ما تكون غير مؤلمة ، ويمكن أن تتطور في أي جزء من الجسم.

التزم بنظام غذائي غني بالدهون الصحية الأسماك الدهنية مثل السردين ، والمكسرات ، والسمن ، وطهي الطعام بزيت جوز الهند .

قلل من تناول الأطعمة المصنعة المليئة بالدهون المشبعة.

استبعاد السكر المكرر من النظام الغذائي.

التدريب وممارسة الرياضة بانتظام.

زيادة تناول البروتين.

اشرب الشاي الأخضر.

زيادة تناول الألياف.

هل يمكن تجنب خطر الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول؟