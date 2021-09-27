محمد الفلاح - صور.. ميجان ماركل تتحرر من القيود الملكية بفستان قصير في نيويورك

الإثنين 27 سبتمبر 2021

ظهر الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بشكل لافت، مساء السبت، أثناء حضورهما لحدث أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية وبُث من سنترال بارك.



عند وصولها لحدث Global Citizen Live، ظهرت ماركل بمعطف أنيق طويل وكمامة على وجهها، كلاهما باللون الأسود، ووشاح ناعم باللونين الأبيض والرمادي مربوط على رقبتها، ونظارة شمسية ذات أسلوب كلاسيكي، وفقاً لمجلة " hellomagazine" البريطانية.

ولكن يبدو أن ماركل أرادت التحرر من قيود وقواعد العائلة المالكة البريطانية (أسرة زوجها الأمير هاري) باختيار إطلالة جريئة نوعاً ما، بخلعها المعطف وتألقها بطلة رائعة جاءت عبارة عن فستان أبيض قصير من توقيع دار الأزياء الإيطالية Valentino مزيناً ومطرزاً بنقوشات بارزة على شكل الورود.

وبلغ سعر فستان دوقة ساسكس من دار الأزياء الإيطالية العالمية، 3300 جنيه إسترليني.

كما قامت بإقران طلتها الأنيقة التي اختارت أن تظهر بها في الحفلة الموسيقية للحدث، بزوج من الأحذية ذو الكعب العالي المدبب من الأمام باللون الأسود وذيل حصان منخفض.

فيما ارتدى الأمير هاري قميصاً أبيض وبدلة سوداء، محافظاً على المظهر المريح دون ربطة عنق مع ياقة مفتوحة.

تم عقد حدث Global Citizen Live الخاص لحث قادة العالم من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على تبني سياسة المساواة في اللقاحات للمساعدة على إنهاء جائحة "كوفيد-19".

وحث الحضور هؤلاء القادة على مشاركة ما لا يقل عن مليار جرعة من اللقاح لمن هم في أمس الحاجة إليها، مع المطالبة بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات.