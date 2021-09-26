شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف علامة على الإصابة بالخرف تظهر قبل 18 سنة من التشخيص.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف هو مصطلح عام لفقدان الذاكرة واللغة وحل المشكلات وقدرات التفكير الأخرى التي تكون شديدة بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية، الخرف في حد ذاته ليس مرضًا محددًا، ولكن هناك عدة أمراض يمكن أن تسبب الخرف، ومرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف التدريجي لدى كبار السن ولا رجعة فيه حتى الآن، ولكن اعتمادًا على السبب، قد تكون بعض أعراض الخرف قابلة لتأخيرها وتقليل حدوثها.

وفقًا لتقرير نُشر في The Times of India ، تختلف أعراض الخرف النموذجية اعتمادًا على السبب، لكن العلامات والأعراض الشائعة تشمل:

فقدان الذاكرة والذي عادة ما يلاحظه شخص آخر

صعوبة في التواصل أو إيجاد الكلمات

صعوبة في القدرات البصرية والمكانية مثل الضياع أثناء القيادة

صعوبة التفكير أو حل المشكلات

صعوبة التعامل مع المهام المعقدة

صعوبة التخطيط والتنظيم

صعوبة في التنسيق والوظائف الحركية

الارتباك

تغير الشخصية

اكتئاب

قلق

سلوك غير لائق

جنون العظمة

الإثارة

الهلوسة

التغييرات المعرفيةالتغيرات النفسية

لكن معظم هذه الأعراض من النوع المؤيد يتم التعرف عليها في وقت لاحق بكثير أثناء تطور المرض ولا تترك سوى نافذة صغيرة أو معدومة للاعتراض.

يسعى باحثو الخرف جاهدين لمنع تدهور دماغ المرضى من خلال تحديد المؤشرات المبكرة له، أفاد موقع جريدة إكسبريس البريطانية الآن أن اختبارًا رائدًا وجد مؤشرات "خفية" لمرض الزهايمر، الشكل الأكثر شيوعًا للخرف قبل 18 عامًا من التشخيص.

أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 2000 شخص أن اختبار الذاكرة والتفكير يمكن أن يكشف عن الاختلافات بين الأشخاص الذين يصابون بمرض الزهايمر الذي يشكل غالبية حالات الخرف حتى 18 عامًا قبل التشخيص.

بناءً على الاختبارات التي تم إكمالها قبل 13 إلى 18 عامًا من انتهاء الدراسة ، ارتبطت الدرجة المنخفضة في الاختبار المعرفي بزيادة خطر الإصابة بالخرف في المستقبل بنسبة 85٪، يشير هذا إلى أن تطور مرض الزهايمر قد يبدأ قبل سنوات عديدة مما كان متوقعًا قبل التعرف على الأعراض.

قال الطبيب دوج براون ، مدير البحث والتطوير في جمعية الزهايمر: "غالبًا ما يسبب الخرف تغيرات في الدماغ قبل سنوات من ظهور الأعراض، تظهر هذه الدراسة أنه قد تكون هناك مؤشرات خفية لمرض الزهايمر في التفكير والذاكرة قبل 18 عامًا من التشخيص الرسمي، وتابع: "هذا قد يعني أن هناك فرصة طويلة للعلاج يمكن أن نوقف فيها يوما ما الخرف أو نبطئه.

العلامات والأعراض المبكرة للخرف

وفقًا لجمعية الزهايمر يمكن أن يكون فقدان الذاكرة في بعض الأحيان علامة مبكرة على الخرف هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت: