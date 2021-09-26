شكرا لقرائتكم خبر عن هل حساسية هرمون التوتر تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشخاص الذين لديهم حساسية خاصة لهرمونات التوتر يظهرون أيضًا علامات تشير إلى أنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لبحث تم تقديمه في الاجتماع السنوي التاسع والخمسين للجمعية الأوروبية لطب الغدد الصماء لدى الأطفال.

ووفقا لتقرير لموقع time now news تهدف الدراسة إلى إنشاء اختبار يمكن أن يفرق بين الأشخاص الذين يعانون من هرمونات الإجهاد والذين يعانون من الحساسية ، لمساعدة الأطباء على تحديد النتائج العلاجية بشكل أفضل وتقليل الآثار الضارة في أولئك الذين يحتاجون إلى علاج الجلوكوكورتيكويدوهو الهرمونات القشرية السكرية هي أحد أنواع الهرمونات التي تفرز من الغدة الكظرية.

ومن المثير للاهتمام، أن ملف البروتين المرتبط بحساسية الجلوكوكورتيكويد تضمن علامات الخطر المتزايدة للاضطرابات المرتبطة بالإجهاد مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وقد يشير إلى إمكانيات جديدة للتشخيص أو العلاج في هذه المناطق.

الجلوكوكورتيكويدات (GCs) هي مجموعة من الهرمونات تنتج بشكل طبيعي في الجسم، أحدها هو هرمون الإجهاد الكورتيزول، وهي ضرورية لعملية التمثيل الغذائي والوظيفة المناعية الصحية، تعمل كمضادات للالتهابات وتستخدم بشكل روتيني لعلاج الحساسية والربو والحالات الأخرى التي تنطوي على فرط نشاط الجهاز المناعي، ومع ذلك، يستجيب الناس بشكل مختلف لهذه الهرمونات.

سيكون الاختبار الذي يميز بين الأشخاص الحساسين والمقاومين مفيدًا جدًا في تحسين نتائج العلاج، البروتينات في أجسامنا هي المسؤولة عن التعرف على ونقل والتأثير على تصرفات الهرمونات مثل GCs ، لذلك قد تشير ملامح البروتين للأشخاص الحساسين والمقاومين إلى فعالية الجلوكوكورتيكويدات.

لطالما ارتبط الإجهاد المزمن بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، لكن التغييرات الفسيولوجية الأساسية غير مفهومة جيدًا.

في هذه الدراسة قام الدكتور نيكولاس نيكولايدس وزملاؤه في أثينا اليونان بالتحقيق فيما إذا كان يمكن تحديد مجموعة من البروتينات التي من شأنها التمييز بين الأشخاص الحساسين والمقاومين لللجلوكوكورتيكويدات، كانت هذه الدراسة جزءًا من مشروع أكبر ، يتضمن التحليلات الجينية والتمثيل الغذائي في الأشخاص الأصحاء مع وجود اختلافات في حساسية الأنسجة تجاه الجلوكوكورتيكويد.

يخطط الفريق الآن لإجراء دراسات أكبر لتأكيد هذه النتائج وتطوير ملف تعريف مميز لتحديد مجموعات المرضى هذه ، والتي قد تزيد أيضًا من القابلية للإصابة بالاضطرابات المرتبطة بالتوتر.