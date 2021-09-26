شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح + 5 متطلبات.. كل ما تريد معرفته عن "نحت القوام" قبل وبعد العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثيرون إلى إجراء عمليات نحت القوام، للتخلص من الوزن الزائد في مختلف أنحاء الجسم، لاستعادة رشاقتهم من جديد والحصول على جسم لائق، حيث تقوم عمليات نحت القوام بإزالة الخلايا الدهنية من الجسم، التى يمكن أن يقلل من حجم العديد من مناطق الدهون بجسمك، طبقا لما ورد في موقع Healthline.

وتساعد عمليات نحت القوم المرضى في الحصول على شكل وحجم منحوت ومتناسق للجسم، وتسهم في إنقاص الوزن وتقوية العضلات.

وحدد الخبراء بعض النصائح التي لا بد من اتباعها قبل إجراء عمليات نحت القوام:

1.في اليوم السابق للعملية، اشرب ما لا يقل عن لترين من الماء.

2. تجنب تناول الطعام قبل الخضوع للعملية

3.إزالة أي غسول من بشرتك قبل العملية

4.إزالة شعر الجسم بالقرب من المنطقة المراد علاجها.

5. تجنب تناول الكافيين قبل الخضوع للعملية.

يستغرق التعافي بالنسبة لغالبية المرضى بضعة أيام فقط وقد يستغرق وقتًا أطول مع بعض الإجراءات، لذا يقدم التقرير بعض النصائح بعد نجاح عملية نحت القوام:

1.تجنب ارتداء الملابس الضيقة بعد الجراحة وحاول ارتداء الملابس المريحة الواسعة.

2. قد تكون ببعض حركات التدليك في مرحلة التعافى وتكون عبارة عن حركات دائرية، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا التدليك يمكن أن يحسن النتائج بنسبة 60٪ أو أكثر.

3.من المتوقع حدوث آثار جانبية بعد معظم الإجراءات، وقد تعاني من تورم وحكة وبعض الألم، لذا استشر طبيبك.

4.قد تعانى من بعض الكدمات والتورم ما بعد عملية شفط الدهون لذلك قد يصف الطبيب المختص بعض الأدوية والمضادات الحيوية.

5. ارتداء الرباط الضاغط لمدة لا تقل عن شهر إلى شهرين بعد الجراحة، وذلك لأهميته في السيطرة على التورم.