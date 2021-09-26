شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإصابة بفيروس الكبد B يمنع من الزواج؟.. طبيب باطنية يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، أن الإصابة بفيروس الكبد B، لا تمنع من الزواج.

وأوضح الذيابي، أن أهم الإرشادات التي ينبغي للمصاب معرفتها هي معرفة هل الالتهاب حاداً أو مزمناً، إذ إنه في حالة كان الالتهاب حادًّا فإنَّ الجسم يتخلص منه لدى أغلب البالغين، وبعد ذلك لا يمكن أنْ ينتقل الفيروس للطرف الآخر.

وقال إنه في حال كون الالتهاب مزمنًا لابد من معرفة إذا كان الفيروس نشطًا أم خاملًا، كما يجب على الطرف السليم أخذ ، التطعيمات إذ إنها توفر حماية تتجاوز 98% من الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن فيروس الكبد ““Bمن أنواع الالتهاب الشائعة التي تصيب الكبد وغيرها من الأعضاء، وهو لا يسبب فقط مضاعفات صحية، بل يؤدي للعديد من الأضرار الاجتماعية مثل: رفض تزويج أو توظيف المصاب، بالإضافة إلى هاجس انتقال الفيروس إلى الأبناء بعد الزواج، إلا أنَّ هذه المخاطر يمكن التغلب عليها بمعرفة كيفية الكشف والتعامل مع الفيروس، وكذلك طرق الحد من انتشاره.