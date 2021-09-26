شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الهذيان مؤشر قوى لإصابتك بعدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة ميشيجان الأمريكية، عن أعراض جديدة قد تنبئ بإصابتك بفيروس كورونا، في ظل المتغيرات الناشئة عن الفيروس التي قد تأتى بأعراض مختلفة عن العلامات الشائعة للعدوى، حيث تبين أن الإصابة بالهذيان هو أحد علامات الإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد، طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

وقال الباحثون إن الهذيان من العواقب المدمرة التي واجهها المرضى أثناء وبعد دخول المستشفى، حيث أجريت الدراسة على ما يقرب من 150 مريضًا، تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الفيروس، وتبين أن 73 % يعانون من الهذيان، وهو اضطراب خطير في الحالة العقلية قد يتسبب في ارتباك المريض وعدم قدرته على التفكير بوضوح.

وأشار الباحثون إلى أن مرضى الهذيان يميلون إلى أن يكونوا أكثر مرضًا، إذا كانوا بالفعل يعانوا من ارتفاع ضغط الدم والسكرى، واستندت الدراسة على السجلات الطبية للمرضى، لتحديد العلاقة المشتركة بين المرضى الذين أصيبوا بالهذيان، حتى توصلت الدراسة إلى أن الإصابة بهذا المرض تكون إحدى علامات العدوى بالفيروس.

وأوضحت الدراسة أن الهذيان يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين إلى الدماغ، فضلاً عن الإصابة بجلطات دموية وسكتة دماغية، مما يؤدي إلى ضعف الإدراك، وذلك بعد أن تم العثور على علامات الالتهاب زيادة كبيرة في المرضى الذين يعانون من الهذيان.

وفسر الباحثون أن إصابة بعض مصابى فيروس كورونا بالارتباك والإثارة نتيجة لالتهاب في الدماغ، حيث وجدت الدراسة أن الضعف الإدراكي يمكن أن يستمر حتى بعد الخروج من المستشفى.

وأوضح الباحثون أن الإصابة بالهذيان قد ينتج عنها رؤية أو سماع أشياء غير موجودة يمكن أن تكون علامة للإصابة به، قد يستمر هذا المرض مع بعض المرضى لعدة أشهر بعد الإصابة.