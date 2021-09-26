شكرا لقرائتكم خبر عن "اختبار السلالم" بيقولك: "أكثر من دقيقة ونصف فى صعود 4 درجات استشر طبيبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن مؤسسة القلب البريطانية، عن اختبار جديد يطلق عليه" اختبار السلالم" الذى يساعد في الكشف عن أمراض القلب، وكيف يخبرك هذه الاختبار عن مدى اصابتك والمخاطر التي تحيط بك، خاصة أن أمراض القلب تؤثر على الملايين سنويا في مختلف الفئات العمرية دون سابق إنذار، طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

وأوضح التقرير أن اختبار السلالم يعد اختبارا بسيطا يقيم صحة قلبك من خلال مدى قدرتك على صعود السلالم، الذى يمكن أن يخبرك بإشارة إذا كنت معرضا لخطر الإصابة أم لا، ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية فهناك حوالى 7.6 مليون شخص يعانون من أمراض القلب أو الدورة الدموية في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من اتجاه بعض البلدان إلى تراجع الاقبال على التدخين، التي ساعدت بشكل كبير على الحد من معدلات الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك، لا يزال يؤثر بشكل مباشر على كثير من الناس، حيث تظل أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في مختلف أنحاذ العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الخبراء أن مرض القلب التاجة يحدث عندما يتم حظر إمداد القلب بالدم أو انقطاعه بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية، وبمرور الوقت، يمكن أن تصبح جدران الشرايين مليئة بالرواسب الدهنية.

ويقيم اختبار السلالم مدى اصابتك بأمراض القلب، فإذا كان بإمكانك المشي في أربع رحلات من الدرج دون عناء، فهذا يشير إلى أنك لست في خطر، وإذا كان بإمكان إجراء اختبار السلال في أقل من دقيقة فهذا يشير الى تمتعك بصحة جيدة، بينما إذا استغرقت أكثر من دقيقة ونصف لتسلق أربع درجات من السلالم، فإن صحة قلبك معرض للخطر ولابد من استشارة الطبيب.

وأجرى الاختبار على نحو 165 مشاركا، وأجرى كل مشارك بمدة الصعود على عدد محدد من درجات من السلالم، للتحقق من صحة قلبك، وتبين أنه ما يقرب من واحد من كل ثلاثة من المشاركين في الدراسة الذين صعدوا الدرج بسرعة لا يزالون يظهرون خللًا في وظائف القلب ، وهي علامة محتملة لمرض القلب التاجي.