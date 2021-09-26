هل شرب الحليب يوميا يضر بالجسم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتاد كثير من الناس على شرب الحليب بشكل يومي خاصة في فطور الصباح، لما يحتويه الحليب من عناصر غذائية مفيدة.

وقالت خبيرة التغذية الروسية، آنا بيلوسوفا، إن الأشخاص الذين لا يعانون من عدم تحمل الحليب، يمكن أن يستهلكوه بأمان كل يوم دون الإضرار بصحتهم.

إذا كان الإنسان يستطيع أن يشرب الحليب، ولم تحدث له عواقب سلبية بسببه، مثل الإسهال، يمكنه أن يشربه كل يوم. وأكدت الخبيرة في مقابلة مع قناة “زفيزدا” الروسية: “أن الحليب منتج يتكيف بشكل كافٍ مع البشر… ومصدر ممتاز للبروتين”.

وأوضحت بيلوسوفا أنه في حالة تفاعل الجسم مع هذا المنتج بحذر، يمكنك استخدامه كجزء من الأطباق – على سبيل المثال، الفطائر أو العصيدة.

وأضافت أنه إذا كنت تريد حليبًا نقيًا، فيمكنك شراء مستحضرات تعتمد على الإنزيمات التي تكسر سكر الحليب من الصيدلية. ومع ذلك، وفقًا للخبيرة، إذا كان هناك عدم تحمل خطير للمنتج، فمن الأفضل عدم المخاطرة.

وأضافت: “في الواقع، إذا كان الناس يعانون من بعض حالات عدم تحمل الحليب المرتبطة بالعمر على سبيل المثال، فمن الأفضل لهم عدم المخاطرة بذلك. هنا يمكن تناول مشروبات الحليب المخمر – الكفير، والحليب المخمر، واللبن والزبادي”.