شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تعرف على دلالات نتائج تحليل نسبة الكوليسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد العديد من التحاليل التي تكشف كمية الكوليسترول والدهون التي تسمى الدهون الثلاثية في الدم، تعطي هذه القياسات للطبيب لمحة سريعة عما يحدث في دمك، يمكن أن يؤدي الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم إلى انسداد الشرايين، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وبالتالي، يمكن أن تساعد هذه الاختبارات في التنبؤ بخطر الإصابة بأمراض القلب وتسمح لك بإجراء تغييرات مبكرة في نمط الحياة تقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية.

وتقدم سلسلة "اطمن على نفسك" معلومات عن كيف تقرأ نتائج تحاليل الدهون الخاصة بك وفقا لموقع webmed.

يحتوي التقرير عادةً على العناصر التالية بالترتيب التالي:

الكوليسترول الكلي: تقدير لجميع الكوليسترول في الدم HDL الجيد بالإضافة إلى LDL الضار ، وبالتالي ، قد يكون ارتفاع الكوليسترول الكلي بسبب ارتفاع مستويات HDL ، وهو أمر جيد ، أو ارتفاع مستويات LDL ، وهو أمر سئ لذا فإن معرفة النسب أمر مهم.

الدهون الثلاثية: نوع من الدهون.

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): الكولسترول الجيد الذي يساعد في الحماية من أمراض القلب.

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL): الكوليسترول الضار ومساهم رئيسي في انسداد الشرايين.

تتضمن بعض التقارير أيضًا:

نسبة الكوليسترول الكلي إلى HDL: مقدار الكوليسترول الكلي مقسومًا على HDL هذا الرقم مفيد في مساعدة الأطباء على التنبؤ بخطر الإصابة بتصلب الشرايين (تراكم الترسبات داخل الشرايين).

البروتين الدهني منخفض الكثافة للغاية (VLDL): نوع آخر من الكوليسترول السئ الذي يتراكم داخل الشرايين.

الكوليسترول الكلي في الدم

بشكل عام ، يوصي الأطباء بمحاولة الحفاظ على هذا الرقم أقل من 200 مجم / ديسيلتر قد تعني المستويات التي تزيد عن 200 مجم / ديسيلتر اعتمادًا على تكسر البروتين الدهني منخفض الكثافة مقابل البروتين الدهني عالي الكثافة أنك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

مرغوب فيه: أقل من 200 مجم / ديسيلتر

ارتفاع حدودي: 200-239 ملجم / ديسيلتر

مرتفع: أكثر من 240 مجم / ديسيلتر

قد يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول الكلي عن 240 مجم / ديسيلتر إلى مضاعفة خطر الإصابة بأمراض القلب .

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)

البروتين الدهني منخفض الكثافة هو كوليسترول ضار، ومستويات LDL العالية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعتمد هدفك الفعلي من البروتين الدهني منخفض الكثافة على ما إذا كان لديك عوامل خطر حالية للإصابة بأمراض القلب ، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. لكن بشكل عام ، تكون نتائج LDL كما يلي:

الأمثل: أقل من 100 مجم / ديسيلتر

قريب من المستوى الأمثل: 100-129 مجم / ديسيلتر

ارتفاع حدودي: 130-159 ملجم / ديسيلتر

مرتفع: 160-189 مجم / ديسيلتر

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) هو كوليسترول جيد فكر في HDL على أنها "صحية" لتذكر هذا النوع من الكوليسترول على أنه النوع الجيد، يساعد HDL على حمل الكوليسترول الضار من مجرى الدم والشرايين يلعب دورًا مهمًا جدًا في منع انسداد الشرايين لذلك ، كلما زاد رقم HDL ، كان ذلك أفضل.

بشكل عام ، تعتبر مستويات HDL البالغة 60 مجم / ديسيلتر أو أعلى جيدة وبالمثل ، تعتبر المستويات التي تقل عن 40 مجم / ديسيلتر عامل خطر للإصابة بأمراض القلب لكن من المهم أن تناقش مع طبيبك المستوى الأفضل في حالتك الخاصة.

الدهون الثلاثية

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون في الدم تم ربطها بأمراض القلب والسكري إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الدهون الثلاثية ، فقد يكون إجمالي مستويات الكوليسترول و LDL مرتفعًا أيضًا.

عادي: أقل من 150 مجم / ديسيلتر

حد مرتفع: 150-199 مجم / ديسيلتر

مرتفع: 200-499 ملجم / ديسيلتر

مرتفع جداً: 500 ملجم / ديسيلتر