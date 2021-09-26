شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة الأسبوع العالمى للصم.. اعرف تأثير فيروس كورونا على السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر هو الأسبوع الدولي للصم، وبعد مرور أكثر من عام ونصف على انتشار وباء كورونا والذى كان له تأثير هائل على صحتنا الجسدية والعاطفية بطرق مختلفة تم ربط فيروس كورونا بالعديد من المضاعفات طويلة المدى مثل تلف الرئة وتلف القلب والاضطرابات العصبية. بخلاف ذلك ، يتسبب الفيروس أيضًا في حدوث مجموعة من الاضطرابات الجديدة مثل فقدان السمع، بحسب ما ذكر موقع time now news.

وبحسب ما ذكرت المجلة الدولية لعلم السمع، فإن 7 إلى 15 % من البالغين المصابين بكورونا يبلغون عن أعراض سمعية أكثر الأعراض شيوعًا هو طنين الأذن أو رنين في الأذنين ، يليه فقدان السمع والدوار.

وكشفت المراجعة المنهجية للأدلة البحثية التي أجراها العلماء في جامعة مانشستر ومركز أبحاث الطب الحيوي في مانشستر أن مشاكل السمع وفقدان السمع مرتبطة بعدوى بكورونا.

في دراسة أخرى ، استعرض العلماء في مركز مانشستر لأمراض السمع والصمم دراسات أشارت إلى وجود صلة بين السمع والتوازن ، أو مشاكل السمع البصري وعدوى فيروس كورونا.

أيضًا في دراسة حديثة أجراها باحثون من المستشفى الملكي الوطني للأنف والأذن والحنجرة وكلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة ، كان من الواضح أن كورونا قد يؤثر على سمع بعض المرضى.

طنين الأذن

طنين الأذن هو حالة تؤثر على ما يقرب من 17% من جميع البالغين، يعاني معظم المصابين بطنين الأذن من ضعف السمع مما يشير إلى وجود ارتباط وثيق بين الاثنين، تشير الأبحاث إلى أن طنين الأذن هو أحد أكثر الأعراض شيوعًا لمرض كورونا الطويل والذي يمكن أن يستمر لعدة أشهر بعد الإصابة بـالفيروس العوامل النفسية أو العاطفية ، خاصةً عوامل مثل قلة النوم والوحدة والاكتئاب والقلق قد تفاقمت خلال هذا الوباء الأخير. قد تلعب هذه العوامل أيضًا دورًا مهمًا في تفاقم الطنين أظهرت بعض الدراسات أن أعراض المرضى الذين يعانون من طنين موجود مسبقًا تزداد سوءًا أثناء الوباء ، بغض النظر عن حالة كورونا لديهم.

فقدان السمع والدوخة

تم الإبلاغ عن فقدان أو صعوبة في السمع عبر مجموعة كبيرة ناتجة عن كورونا، هناك العديد من التقارير عن حالات فقدان السمع المفاجئ في أذن واحدة ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بطنين الأذن في كل عام ، يحدث فقدان سمع غير متوقع في حوالي 20 شخصًا من بين 100ألف شخص يتم علاج الحالة بالستيرويدات لتقليل التورم والالتهاب في الأذن الداخلية لكن العلاج لا ينجح إلا إذا بدأ فورًا بعد حدوث فقدان السمع.

الأذن الداخلية هي المسؤولة عن التوازن والسمع في حالة تلف الأعصاب والأنسجة في هذا الجزء من الأذن، يمكن أن يتسبب ذلك في الدوار ومشاكل في السمع، أيضًا، تهاجم الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم المستضد فيروس كورونا موجود بشكل رئيسي في منطقة الأنف والأذن والحنجرة وبالتالي يمكن أن يتلف عصب القوقعة.

الدوخة هي عرض آخر من أعراض كورونا التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع، قد يكون من الصعب جدًا التمييز بين هذا والدوار الذي يتميز بتلف نظام التوازن في الأذن الداخلية، ومع ذلك ، فإن أفضل تقدير هو أن الدوار يحدث في حوالي 11٪ من حالات كورونا قد يشعر الشخص بالرغبة في عدم التوازن والدوران والشعور بالحاجة إلى القيء والشعور بالغثيان الحاد. يمكن أن تحدث الدوخة والدوار أيضًا إذا كان هناك التهاب في العصب الدهليزي ، وهو المسؤول عن إرسال معلومات إلى الدماغ حول التنسيق والتوازن.