شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب القهوة على معدة فارغة يضر الصحة؟.. الدكتور الشهري يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور سعود الشهري، مدى التأثير الضار لتناول القهوة على معدة فارغة.

وقال الشهري عبر مقطع فيديو على حسابه بتويتر : “شرب القهوة على معدة فارغة ينتج عنه فرز حمض الكلور أوحمض المعدة، بالإضافة إلى إفراز هرمون الكورتيزول وهرمون الضغط النفسي”.

وأوضح “الشهري” أنه ليس هناك دليلاً قوياً على أن إفراز حمض الكلور في المعدة يسبب أضراراً في الجهاز الهضمي.

ولفت، إلى أن هناك بعض الدراسات تشير إلى أن شرب القهوة على الريق قد يسبب تهيج في المعدة، وإذا كان شرب القهوة يسبب تهيج في المعدة وارتجاع فيفضل تناولها بعد الأكل.

وأضاف: “يجب استخدام القهوة بالشكل الصحي الآمن ولا نتعدى في اليوم 3 أكواب”.