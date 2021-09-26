شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الطفل المدخن سلبيا يستنشق 50 مادة مسرطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم أضرار التدخين السلبي علي صحة الأطفال مؤكدة أنه يتم استنشاق حوالي 4000 مادة كميائية منها 50 مادة معروف عنها أنها مسببة للسرطان.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن التدخين السلبي يسبب عند الأطفال الإصابة بالأمراض القلبية بالإضافة إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى وطالبت وزارة الصحة والسكان بحماية الأطفال.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.

وأوضحت الوزارة، أن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر الرئة ويزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالإقلاع عنه سريعا.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.