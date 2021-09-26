شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم اليوم الواحد.. كيف تخسر كيلو واحد من وزنك يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم اليوم الواحد أحد الحميات الغذائية التي تمكنك من خسارة كيلو واحد من وزنك، مما يساعدك على التخلص من الدهون الضارة بشكل سريع، خاصة إذا كنت تستعد لمناسبة ما، فإنه يمكنك من خسارة الماء المخزنة داخل الجسم، واستعادة حلم الرشاقة مرة أخرى، طبقا لما ورد في موقع Healthline.

ويعتمد هذا الريجيم على بضعة خطوات تمكنك من خسارة كيلو واحد خلال 24 ساعة، خاصة إذا كنت تعانى من زيادة نسبة الكتل الدهنية في الجسم، ويقوم هذا النظام على تناول كميات كبيرة من الماء خلال اليوم مما يساعدك على فقدانها بصورة سريعة التي تعطى نتائج مذهلة في خسارة وزنك.

وكشف التقرير عن بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لخسارة كيلو من وزنك خلال يوم واحد:

1.تناول وجبات تعتمد على الأطعمة الغنية بالبروتينات واللحوم الخالية من الدهون مثل الأسماك والبيض.

2.تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل التوت والجزر والسبانخ.

3.الإكثار من شرب الماء بما يعادل نحو 8 أكواب من المياه على الأقل.

4.ممارسة التمارين الرياضة بما لا يقل عن 20 دقيقة يوميا

5.تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام ولاسيما الوجبات السريعة

6. تجنب إضافة الملح إلى وجباتك واستبدالها بالتوابل الأخرى.

7. تجنب إضافة السكريات الى مشروباتك مثل القهوة والشاى

8. تجنب تناول العصائر المحلاه بالسكر والتي تسهم في اكتساب وزن دون فائدة مبررة.

ويقوم ريجيم اليوم الواحد على الصيام لمدة تتراوح من 4 إى 8 ساعات، خلال اليوم مما يؤدى الى خفض مستويات السكر في الدم وتقليل الوزن خاصة للأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع الثانى.