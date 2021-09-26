فحص كوفيد مجاني للطلبة والكوادر العاملة في المدارس الحكومية بالامارات

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي توفير الفحوصات المخبرية "بي، سي، ار" مجانا للطلبة والعاملين في المدارس الحكومية في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة “من فئة الحاصلين على التطعيم" وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.



وأكدت المؤسسة أن الفحوصات المجانية ستشمل من أكمل 14 يوما من تاريخ تلقيه الجرعة الثانية للقاح، وسيتم إجراء الفحوصات من يوم الأحد الى الخميس من كل أسبوع، على أن تقوم إدارات المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور بخصوص تحديد مواقيت الفحوص وموافاتهم بأي تفاصيل مرتبطة بذات الشأن.

وأوضحت أن الطلبة من 4 أعوام وأقل من 12 عاماً المطعمين وغير المطعمين مطالبون بإجراء فحص البي سي ار المخبري أو فحص اللعاب مرة شهريا، أما الطلبة من سن 12-18 عاما وبعد انقضاء ثلاثين يوما من بدء العام الدراسي فهم مطالبون بالفحص المخبري شهرياً لمن أنهوا الجرعة الثانية للقاح، وألزمت أصحاب الاستثناءات الطبية من غير المطعمين إجراء الفحص المخبري كل أسبوع.

وتأتي هذه الخطوة في سبيل تيسير إجراءات انتظام الطلبة "حضوريا بالمدارس الحكومية في جميع إمارات الدولة وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية والبيئة المدرسية الآمنة.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لعودة الطلبة الى مقاعد الدراسة، وحرصت على ضمان صحة وسلامة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية من خلال دليل إرشادي فصلت فيه كافة التعليمات والمتطلبات الخاصة من كافة أطراف العملية التعليمية، علاوة على تحديد التعليمات الواجب اتباعها لضمان سلامة وأمن الطلبة وكيفية التعامل في حالات الاشتباه والاصابة المؤكدة.