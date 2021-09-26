شكرا لقرائتكم خبر عن يمنع تطور السرطان.. خبيرة تغذية تنصح بتناول هذا النوع من الخضار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أشادت خبيرة تغذية بنوع من الخضار لما يقدمه من فوائد صحية لاحتوائه على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساهم بإطالة العمر ومحاربة السرطان.

وصنفت كريستينا ميكستاس، الملفوف على أنه واحد من أهم الخضراوات نظرا لتأثيره الإيجابي على متوسط معدل العمر ومنع تطور السرطان، بحسب سبوتنيك نقلاً عن موقع “إكسبريس”.

وبحسب الخبيرة فإن الملفوف يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، وفيتامين “سي” والمنغنيز بالإضافة للمغذيات النباتية.

ويساعد هذا النوع من الخضراوات في احتوائه على مادة السلفورافان في منع الإصابة بأنواع من السرطانات كسرطان المريء والبنكرياس، بالإضافة للتقليل من الأورام والالتهابات.

هذا ويوصي الأطباء في “مايو كلينك” وهي مجموعة طبية بحثية، بتناول أكبر قدر من الملفوف لتزداد قيمته الغذائية مع التوقف عن تناول المواد التي تنشط الالتهابات، ومن هذه المواد الأطعمة المقلية والمشروبات السكرية والمخبوزات.