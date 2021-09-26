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فوائد قد تجهلها عن الملفوف.. يطيل العمر ويحارب السرطان

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

الملفوف من الخضروات الورقية المفيدة

الملفوف أو الكرنب كما يطلق عليه البعض هو أحد الخضراوات الورقية التي لها فوائد صحية كبيرة على صحة الإنسان.

وأشادت خبيرة تغذية بنوع من الخضار لما يقدمه من فوائد صحية لاحتوائه على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساهم بإطالة العمر ومحاربة السرطان.

وصنفت كريستينا ميكستاس، الملفوف على أنه واحد من أهم الخضراوات نظرا لتأثيره الإيجابي على متوسط معدل العمر ومنع تطور السرطان، بحسب ما نقل موقع “إكسبريس”.

وبحسب الخبيرة فإن الملفوف يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، وفيتامين “سي” والمنغنيز بالإضافة للمغذيات النباتية.

ويساعد هذا النوع من الخضراوات في احتوائه على مادة السلفورافان في منع الإصابة بأنواع من السرطانات كسرطان المريء والبنكرياس، بالإضافة للتقليل من الأورام والالتهابات.

هذا ويوصي الأطباء في “مايو كلينك” وهي مجموعة طبية بحثية، بتناول أكبر قدر من الملفوف لتزداد قيمته الغذائية مع التوقف عن تناول المواد التي تنشط الالتهابات، ومن هذه المواد الأطعمة المقلية والمشروبات السكرية والمخبوزات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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