باحثون: الرقص يعزز صحة النساء في "سن اليأس"

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن ممارسة النساء في سن اليأس للرقص 3 مرات أسبوعياً يساعد على تعزيز صحتهن وثقتهن بأنفسهن.



وقال موقع "Study Finds" الأمريكي، في تقرير نشره، إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تبحث في تأثير الرقص على شكل الجسم وتقدير الذات واللياقة البدنية معاً لدى النساء في فترة ما بعد انقطاع الطمث.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون في جمعية سن اليأس الأمريكية، ونُشرت في المجلة التابعة للجمعية، الجمعة، أن ممارسة الرقص 3 مرات أسبوعياً، يمكن أن يحسن من مستويات الكوليسترول، واللياقة البدنية، وتقدير الذات لدى النساء في سن اليأس، كما أنه يساعد على تحسين توازن وقوة الجسم والمشي والأداء البدني العام.

وأشار الموقع إلى أن الرقص يبدو جذاباً بشكل خاص للمسنات لأنه غير مكلف مع انخفاض مخاطر الإصابة أثناء ممارسته، كما أن الفوائد التي يجلبها لهن تمنحهن القدرة على العيش بشكل مستقل، وبأسلوب حياة عالي الجودة لفترة أطول من الوقت.

ونقل الموقع عن الباحثة المشاركة في الدراسة، الدكتورة ستيفاني فوبيون، قولها: "تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تدخل بسيط، مثل ممارسة الرقص ثلاث مرات أسبوعياً، ليس في تحسين اللياقة البدنية والتمثيل الغذائي فحسب، ولكن أيضاً لتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات لدى النساء بعد سن اليأس".