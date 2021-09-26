محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى علاج جديد يمكنه حل مشكلة سقوط الشعر لدى النساء في فترة انقطاع الطمث.



من المعروف أن انقطاع الطمث يؤدي إلى عدد من الأعراض المزعجة للنساء مثل الهبات الساخنة أو الأرق، ولكن أحد أبرز الآثار الجانبية هو تساقط الشعر، إذ تشير التقديرات إلى أن حوالي 40% من النساء فوق سن الستين يعانين من مشكلة تساقط الشعر الأنثوي أو الصلع الوراثي.

والآن وجدت دراسة أمريكية جديدة أن تناول أحد المكملات الغذائية قد يكون فعَالاً للغاية في تعزيز نمو الشعر وتحسين جودته لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، وبعده، وذلك وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره السبت، إلى أنه عادة ما يكون لفقدان الشعر تأثير كبير على تقدير الشخص لذاته بشكل عام، وما يزيد الوضع تعقيداً هو وجود عدد قليل فقط من الخيارات العلاجية الفعَالة المتاحة اليوم، ولذا فإن نتائج هذه الدراسة ستكون مفيدة لعدد لا يحصى من النساء.

وأوضح الموقع أن المكمل الغذائي الذي تناولته الدراسة يتكون من مركبات نشطة مشتقة من مصادر الغذاء، إذ وجد الباحثون أنه يعزز نمو الشعر، ويزيد كثافته لدى النساء اللواتي يعانين من مشاكل الشعر المرتبطة بتغير الهرمونات.

وفي الدراسة، التي أجريت في معهد أبلون للأبحاث، الولايات المتحدة، وتم الإعلان عن نتائجها في الاجتماع السنوي لجمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية، قام العلماء بالبحث في فعالية العلاج بعد تناوله لمدة 6 و12 شهراً، ووجدوا أن متوسط عدد الشعر قد ارتفع "بشكل ملحوظ وتدريجي"، كما زادت التحسينات في جودة الشعر بنسبة 40%، وانخفض معدل تساقطه.

ونقل الموقع عن مؤلفة الدراسة الدكتورة جلينيس أبلون قولها: "بالنظر لحقيقة أن النساء يقضين الآن ما يقرب من ثلث حياتهن في فترة ما بعد انقطاع الطمث، فإن البحث في التدخلات الخاصة بأعراض هذه الفترة، بما في ذلك سقوط الشعر هو أمر بالغ الأهمية، خاصة مع محدودية الخيارات العلاجية".