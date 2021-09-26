شكرا لقرائتكم خبر عن ما الوقت الكافى للوقوف فى الشمس للحصول على احتياجاتك من فيتامين د؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوقوف في الشمس بشكل منتظم يمكن أن يمنحك فيتامين د الذي تحتاجه، على عكس الفيتامينات الأخرى التي يتم جمعها من النظام الغذائي، يتم تصنيع فيتامين د في الجلد، فهو فيتامين مهم لامتصاص الكالسيوم في الأمعاء، ويساعد في تكوين العظام ونموها ، فضلاً عن تكسير وتراكم أنسجة العظام بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط فيتامين د أيضًا بمزاجك ونظام مناعة أقوى لذلك يقودنا هذا إلى السؤال ما مقدار ما تحتاجه لجني هذه الفوائد؟ وهل يجب أن تتناول مكملات فيتامين د بانتظام؟

قالت الدكتورة الأمريكية إيمي جودسون ، مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook بحسب ما ذكره موقع " eatthis"، أنه يجب عليك التعرض لأشعة الشمس من 15 إلى 20 دقيقة من أجل الحصول على كمية كافية من فيتامين د بشكل منتظم.

ولكن ماذا لو أن ظرفك لا تسمح بالتعرض لضوء الشمس؟ تقول جودسون إنه يجب أن تستهدف 800 وحدة دولية (IU) من فيتامين (د) يوميًا من الطعام ، وهو ما يعادل 20 ميكروجرامًا.

كيفية الحصول على فيتامين د من الأطعمة

في حين أن الحصول على فيتامين (د) من الشمس هو طريقة سهلة لتكوين الفيتامين ، لذلك قد يكون من الصعب العثور على مصادر فيتامين (د) في الطعام ومع ذلك ، هناك عدد قليل من الأطعمة الغنية بفيتامين (د) التي يمكنك دمجها بانتظام في نظامك الغذائي إذا لم تكن قادرًا على الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس على مدار الأسبوع.

تعتبر الأسماك الدهنية من أهم مصادر فيتامين د ، بما في ذلك السلمون والسردين والرنجة والتونة المعلبة.

فيليه سلمون

توفر قطعة (100 جرام) من سمك السلمون 526 وحدة دولية من فيتامين د أو 66٪ من القيمة اليومية، من المهم أن نلاحظ أن السلمون البري يحتوي عادة على كمية أعلى من فيتامين د من السلمون المستزرع ، لكن كلاهما يوفرها.

بالنسبة للأطعمة النباتية ، يعتبر الفطر " المشروم" هو الغذاء النباتي الوحيد الذي يمكن أن يوفر فيتامين د. وذلك لأنه عندما يتعرض جلد الفطر البري للشمس ، يمكنه توفير ما يصل إلى 2300 وحدة دولية لكل حصة تبلغ 3.5 أونصة - أي 288 ٪ من DV الخاص بك ، وفقًا لدراسة من Food and Chemical Toxicology.

وشددت الدكتورة جودسون على عدم الإفراط في تناول فيتامين (د) ، فإن المدخول الغذائي المرجعي يحدد الحد الأعلى المسموح به وهو 4000 وحدة دولية في اليوم.

ماذا عن المكملات؟

بينما يقول العديد من الخبراء أنه من المهم الحصول على الفيتامينات والمعادن بشكل طبيعي من الطعام (أو في هذه الحالة ، الشمس) ، قد يكون من الصعب على البعض الحصول على الكمية المناسبة من فيتامين د بشكل يومي.

قد يكون اختيار مكمل فيتامين د الذي يحتوي على 800 وحدة دولية على الأقل يوميًا جيدًا للبدء ، وإذا كنت قلقًا بشأن نقص فيتامين د الذي تحصل عليه يوميًا ، فمن الضروري أيضًا التحدث إلى طبيبك بشأن الاختيار إذا كانت المكملات مناسبة لك.