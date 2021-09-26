شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على أنك تعانى من السمنة.. أبرزها ضيق التنفس وتورم الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة مشكلة صحية انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويعود سببها الأساسى إلى عادات الأكل الخاطئة ونمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدنى، كما أن مخاطر السمنة لا تقتصر على الشكل فقط بل أنها تزيد مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات المؤكدة التي تدل على أنك تعانى من السمنة وتحتاج لإجراء تغييرات لإنقاص لوزنك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 علامات مؤكدة تدل على أنك تعانى من السمنةضيق الملابس

من الطبيعي حدوث تقلب طفيف في وزنك خلال شهر أو شهرين، وعند النساء، يحدث هذا بشكل شائع مع اقتراب الدورة الشهرية، بسبب التغيرات الهرمونية واحتباس الماء ولكن إذا وجدت أنه من الصعب أن ترتدى ملابسك العادية التي اشتريتها قبل بضعة أشهر، فهذه علامة تحذير بالنسبة لك، مثل: عدم قدرتك على إغلاق أزرار السراويل وغيرها.

تورم في الساقين والقدمين

يضغط الوزن الزائد على الجهاز العصبي في ساقيك وقدميك الذي ينقل الدم إلى القلب والعكس صحيح.لذلك ، عندما يكون وزنك زائدًا، فإن الأعصاب تكون غير قادرة على حمل الدم بشكل صحيح مما يؤدي إلى تورم الساق والقدمين.

في الحالات الشديدة ، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة من دوالي أو جلطات إلى جانب ذلك ، قد تؤدي زيادة الوزن أيضًا إلى مضاعفات قد تعرضهم لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

الإرهاق طوال الوقت

إذا كنت تشعر بالإرهاق طوال الوقت، فتحقق مما إذا كنت قد اكتسبت الوزن في الأشهر القليلة الماضية غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يكتسبون وزنًا بالتعب في الصباح حتى بعد النوم طوال الليل وذلك لأن السمنة تعطل تدفق التنفس في الليل، مما يؤدي بدوره إلى توقف التنفس أثناء النوم، وهؤلاء الأشخاص يشخرون في الليل ويستيقظون بشكل متكرر، مما يؤثر على نوعية نومهم ويجعلهم يشعرون بالتعب أثناء النهار.

ضيق التنفس

يرتبط ضيق التنفس بالعديد من الحالات الصحية ، أحدها زيادة الوزن غالبًا ما تتراكم الدهون حول الصدر لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، مما يعيق تنفسهم الطبيعي ويبدأون في الشعور بضيق في التنفس بعد القيام بالأعمال المنزلية البسيطة حتى بعد المشي ورفع الأوزان الثقيلة في الحالات الشديدة ، قد يجدون صعوبة في التنفس بشكل صحيح عند الاستلقاء.

عدم انتظام الدورة الشهرية والإمساك

تؤدي زيادة الوزن عند النساء إلى مشاكل هرمونية تعطل الدورة الشهرية حتى آلام الدورة الشهرية يمكن أن تكون أكثر من اللازم بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أيضًا إلى مشكلة الإمساك لدى كل من الرجال والنساء قلة النوم تجعل من الصعب على المعدة هضم الطعام ونتيجة لذلك يشعر الشخص بالإمساك في الصباح.